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Попытку ареста Юн Сок Ёля приостановили после стычек с военными

Следователи приостановили попытку ареста Юн Сок Ёля после нескольких часов противостояния с военными в резиденции президента

Следователи приостановили попытку ареста временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля после столкновений с военными в его резиденции, передает Yonhap.

«Мы пришли к выводу, что исполнение ордера на задержание будет практически невозможным из-за продолжающейся конфронтации, и приостановили исполнение из-за опасений за безопасность персонала на месте, вызванную сопротивлением», — говорится в сообщении Службы уголовного розыска для высокопоставленных государственных чиновников (CIO).

Там добавили, что после проверки планируют принять решение о дальнейших мерах, а также выразили сожаление «в связи с поведением подозреваемого, который отказался соблюдать установленные законом процедуры».

Следственной группе из сотрудников ведомства и полицейских удалось прорваться через две линии оцепления в резиденции. Они предъявили ордера на арест и обыск в резиденции главе Службы нацбезопасности Паку Чон Чжуну и попросили его о сотрудничестве, но он сказал, что обыск не разрешен из-за «закона о безопасности и зоны безопасности». Адвокаты Юна назвали попытку ареста незаконной и пообещали обратиться в суд.

Несмотря на объявленный в середине декабря импичмент, Юн Сок Ёль до окончания рассмотрения дела Конституционным судом считается временно отстраненным и находится под защитой службы охраны президента.

Служба охраны президента Южной Кореи не дала арестовать Юн Сок Ёля
Политика

Суд в Сеуле выдал ордер на арест Юна 31 декабря после того, как он трижды проигнорировал вызовы на допрос по делу о государственной измене в связи с введением 3 декабря военного положения из-за конфликта с оппозиционными партиями.

Глава государства отменил режим ранним утром 4 декабря после голосования депутатов. В тот же день оппозиционные партии инициировали процедуру импичмента. 14 декабря им удалось отстранить Юна со второй попытки.

Полиция Южной Кореи из-за введения военного положения начала расследование в отношении Юна по подозрению в государственной измене. Это единственное преступление, на которое не распространяется президентская неприкосновенность. За него предусмотрено наказание вплоть до смертной казни. В случае импичмента расследование могут начать и по другим обвинениям, в частности в злоупотреблении полномочиями и мятеже.

Юн Сок Ёль после выдачи ордера на арест и начала рассмотрения дела об импичменте пообещал «бороться до конца».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Южная Корея Юн Сок Ёль ордер на арест арест
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