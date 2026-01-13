 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Прокуратура Кореи запросила смертную казнь для экс-президента Юн Сон Ёля

Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль (Фото: Kim Hong-Ji / AP / ТАСС)

Прокуратура Южной Кореи запросила смертный приговор для бывшего президента Юн Сок Ёля за введение незаконного военного положения в стране в декабре 2024-го, передает Yonhap. В последний раз смертная казнь применялась в Корее в декабре 1997 года.

По делу на скамье подсудимых находятся восемь человек, включая бывшего президента. Команда специального прокурора Чо Ын Сока запросила такое наказание для Юна во время заключительного слушания в Центральном районном суде Сеула. В прошлую пятницу слушание было приостановлено после того, как адвокаты бывшего министра обороны Ким Ён Хёна, одного из обвиняемых по этому делу, потратили восемь часов на изучение документальных доказательств.

Юн стал первым действующим главой Южной Кореи, против которого было вынесено обвинительное заключение при содержании под стражей. Его обвиняют в организации бунта с целью подрыва конституционного строя после сговора с бывшим министром обороны и другими лицами.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль в экстренном обращении объявил о введении военного положения, объяснив это необходимостью дать отпор «беспринципным просеверокорейским антигосударственным силам». Так консерваторы называют оппозиционную партию «Тобуро», выступающую за диалог с КНДР. Нацсобрание отменило решение и сместило Юна с должности.

В ноябре Yonhap писал, что Юн Сок Ёлю предъявили новые обвинения, связанные с его решением ввести военное положение. Речь идет о «пособничестве врагу» — предполагаемой отправке беспилотников в Северную Корею.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Южная Корея Юн Сок Ёль военное положение КНДР смертная казнь
