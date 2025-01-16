Зеленский пообещал «передать привет» России в ответ на удары
Украина «передаст привет» России в ответ на последние удары, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Мы передадим привет также», — сказал он (цитата по «Интерфакс Украина»).
Российское Минобороны 16 января сообщало о групповом ударе по военным аэродромам, цехам производства и хранения беспилотников, а также по скоплению живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 152 районах. Также в ведомстве отчитывались о комбинированной атаке 15 января на газовые объекты Киева в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской области и беспилотниками по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае.
Мэр Киева Виталий Кличко 16 января сообщал о работе систем ПВО в центре Киева. Украинское издание «Суспільне» писало о взрывах.
сообщал о повреждении более 40 домовладений.
Украинские беспилотники атаковали «Русскую» 11 января. Все дроны сбили, незначительные повреждения при падении их обломков получили здание и оборудование газоизмерительной станции, сообщали в Минобороны. В ведомстве называли целью этой атаки сорвать подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Пострадавших нет, станция продолжила работу в штатном режиме, добавили там. В Кремле называли действия ВСУ «энергетическим терроризмом».
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