На Украине сообщили о поражении объектов газовой энергетики
Воздушные силы (ВС) Украины сообщили о пораженных объектах газовой энергетики в трех областях страны.
«Противник атаковал объекты украинской энергетики, <...> есть поражения», — отметила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.
В сообщении говорится, что пострадала газовая инфраструктура в Харьковщине, во Львовщине и в Ивано-Франковщине.
Ранее в этот день Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по целям на Украине. Целями стали «критически важные объекты газоэнергетической инфраструктуры», которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса этой страны. Удар наносился с помощью высокоточного оружия и ударных беспилотников, уточнили в ведомстве.
Вместе с тем Россия ударила по военным аэродромам и скоплению живой силы и техники ВСУ в 137 районах, говорится в сообщении.
К тому же о повреждениях энергетической инфраструктуры во Львовской области на западе Украины сообщал в телеграм-канале мэр Львова Андрей Садовый. Он указывал, что в нескольких районах введены аварийные отключения.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
В Россию прибыл обновленный Cadillac Escalade-V
«Газпром» планирует массовые сокращения
В Госдуме предложили ужесточить наказание для тихоходов без спецзнака
Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов