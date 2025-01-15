На Украине сообщили о поражении объектов газовой энергетики в трех областях

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Воздушные силы (ВС) Украины сообщили о пораженных объектах газовой энергетики в трех областях страны.

«Противник атаковал объекты украинской энергетики, <...> есть поражения», — отметила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что пострадала газовая инфраструктура в Харьковщине, во Львовщине и в Ивано-Франковщине.

Ранее в этот день Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по целям на Украине. Целями стали «критически важные объекты газоэнергетической инфраструктуры», которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса этой страны. Удар наносился с помощью высокоточного оружия и ударных беспилотников, уточнили в ведомстве.

Вместе с тем Россия ударила по военным аэродромам и скоплению живой силы и техники ВСУ в 137 районах, говорится в сообщении.

К тому же о повреждениях энергетической инфраструктуры во Львовской области на западе Украины сообщал в телеграм-канале мэр Львова Андрей Садовый. Он указывал, что в нескольких районах введены аварийные отключения.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.