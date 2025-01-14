Что нужно знать об ожидаемой сделке Израиля и ХАМАС по прекращению огня На первом этапе из плена будут освобождены 33 заложника, в том числе граждане России

В ночь на 14 января стало известно о значительном прогрессе в переговорах Израиля и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и об освобождении заложников. Когда сделка может быть заключена и что предполагает — в статье РБК

Сектор Газа (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Что предполагает перемирие в Газе

14 января израильские, арабские и международные СМИ сообщили, что спустя почти 15 месяцев боевых действий Израиль и ХАМАС договорились о соглашении о прекращении огня и освобождении израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Официально эта информация не была подтверждена — СМИ ссылаются на многочисленные дипломатические источники с обеих сторон, а также из правительств стран-посредников.

Сегодня известны следующие параметры сделки, о которых удалось договориться:

Первая фаза прекращения огня продлится 42 дня.

В этот период Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) покинет большинство районов сектора Газа, но сохранит присутствие в специально созданной буферной зоне на территории эксклава.

Тогда же из плена ХАМАС будут освобождены 33 заложника, большинство из них — живыми. По данным Times of Israel, подлежащие освобождению пленники входят в так называемую гуманитарную категорию — дети, женщины (в том числе военнослужащие), пожилые и раненые.

Взамен Израиль выпустит из тюрем пока не названное число палестинских заключенных. Однако Израиль не планирует передавать ХАМАС тело убито лидера группировки Яхьи Синвара.

На 16-й день начнутся переговоры о второй фазе перемирия.

Как ожидается, сделка будет заключена в самое ближайшее время. Избранный президент США Дональд Трамп, который вступил в свою должность 20 января, сообщил, что это произойдет уже до конца текущей недели. Associated Press сообщает со ссылкой на американского чиновника, информированного о ходе переговоров, что соглашение «все еще может развалиться». Катар оказывает давление на ХАМАС, чтобы тот принял условия сделки; спецпосланник Трампа в регионе Стив Уиткофф давит на израильтян. По данным CNN, 14 января состоится очередной раунд переговоров в Дохе, где соглашение будет финализировано. В тот же день ожидается встреча премьер-министра Биньямина Нетаньяху с несколькими семьями заложников. The Wall Street Journal пишет, что о соглашении может быть объявлено уже во вторник.

По данным израильских властей на начало января, в плену ХАМАС в секторе Газа оставались 98 заложников, включая четверых, взятых в плен в 2014–2015 годах. По меньшей мере 34 числились погибшими, причем некоторые из них были убиты еще 7 октября 2023 года. В плену ХАМАС находятся гражданин России Александр Труфанов, а также житель Донбасса Максим Харкин, родители которого обратились за российским гражданством, рассказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов. Также в плену находятся семеро обладателей двойного гражданства — США и Израиля, трое из них числятся погибшими. Еще среди заложников восемь граждан Таиланда, один гражданин Непала и один — Танзании.

Как международным посредникам удалось преодолеть тупик в переговорах

Предыдущее перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС продлилось семь дней — с 24 ноября по 1 декабря 2023 года. Стороны дважды продлевали его больше первоначально оговоренных четырех дней. За это время палестинские боевики отпустили 105 израильских и иностранных заложников.

На протяжении следующего года при активном посредничестве США, Катара и Египта продолжились переговоры. Стороны конфликта и международные посредники неоднократно заявляли, что «как никогда» приблизились к новому соглашению, однако раз за разом переговоры заходили в тупик.

В частности, Израиль и ХАМАС не могли договориться, кто в случае перемирия будет контролировать Филадельфийский коридор на границе Газы с Египтом и какой характер будет носить перемирие — временный или постоянный (палестинская сторона настаивала на последнем варианте; Нетаньяху говорил, что война закончится лишь с полным уничтожением группировки). В начале ноября, после того как переговоры в очередной раз застопорились, Катар объявил, что прекращает свои посреднические усилия, и выдворил со своей территории представителей ХАМАС.

Однако в последние недели переговоры вновь набрали темп — не последнюю роль, вероятно, сыграла и победа Дональда Трампа на президентских выборах. Команда республиканца уже поставила себе в заслугу недавно достигнутое соглашение о перемирии между Израилем и «Хезболлой» в Ливане, а сам избранный президент пообещал «адскую расплату» в случае, если сделка об освобождении пленников ХАМАС не будет заключена до его вступления в должность 20 января. «Это будет не очень приятно», — в очередной пригрозил Трамп 16 декабря.

Пока представители действующей администрации США проводили переговоры в Израиле, Египте и Катаре, члены будущей администрации отправились в турне по столицам ключевых региональных держав. Советник по Ближнему Востоку Массад Булос и спецпосланник Уиткофф в декабре провели переговоры с руководством Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии. По данным Axios, на встрече с саудовским наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, помимо возможной «мегасделки» между Вашингтоном и Эр-Риядом, которая предусматривает расширение двустороннего военного сотрудничества и нормализацию отношений королевства с Израилем, обсуждалось и урегулирование конфликта в секторе Газа. 17–19 декабря спецпосланник по освобождению заложников Адам Боулер посетил Израиль, Египет и Катар.

Доподлинно неизвестно, что именно помогло сдвинуть переговоры с мертвой точки и преодолеть многомесячные разногласия, но уже с середины декабря все участники процесса стали выражать все менее осторожный оптимизм по поводу сделки. 12 декабря Wall Street Journal сообщила, что ХАМАС пошел на уступки относительно сроков вывода ЦАХАЛ из сектора Газа, а также передал списки заложников, которые будут освобождены в рамках первой фазы перемирия. 17 декабря израильская делегация вылетела на переговоры в Катар. Reuters сообщил, что участие в них может принять сам Нетаньяху, но информация агентства не подтвердилась: вместо это израильский премьер провел военное совещание на горе Хермон на Голанских высотах.

16 декабря член ХАМАС на условиях анонимности заявил саудовскому изданию Asharq Al-Awsat, что стороны «как никогда близки к достижению соглашения об обмене пленными и прекращении огня при условии, что Нетаньяху не будет препятствовать выполнению соглашения». В тот же день схожей оценкой поделился и министр обороны Израиля Исраэль Кац, отметив, что соглашение «ближе, чем когда-либо с момента заключения предыдущей сделки». А уже 23 декабря об этом заявил сам Нетаньяху. «Я хотел бы осторожно сообщить вам, что есть некоторый прогресс… ХАМАС надеялся, что «Хезболла» и Иран придут к ним на помощь, но они зализывают раны, и сам ХАМАС также принимает на себя все новые и новые удары. Так что прогресс есть. Я не знаю, сколько времени это займет, но мы прилагаем усилия», — сказал он в парламенте.

В конце декабря — начале января переговоры интенсифицировались. 13 января управление по делам заложников и пропавших без вести при канцелярии премьер-министра Израиля сообщило о готовности к «реализации любых сделок». «В последние недели управление провело серию учений по подготовке к различным сценариям с участием соответствующих министерств и профессиональных организаций, чтобы убедиться, что они готовы оказать помощь заложникам и их семьям», — говорится в заявлении. А уже 14 января в СМИ просочились детали будущей сделки.

Означает ли сделка полное завершение конфликта

Несмотря на достижение перемирия, главный вопрос — как именно должен выглядеть «день после» в секторе Газа — остается открытым. За 15 месяцев боевых действий ЦАХАЛ удалось обезглавить ХАМАС — в июле прошлого года был убит глава политбюро палестинской группировки Исмаил Хания, а в октябре — сменивший его на этом посту Яхья Синвар. Однако о полном уничтожении военного, административного и тем более идеологического потенциала группировки говорить не приходится.

17 декабря Кац написал в соцсети X, что Израиль будет «контролировать безопасность в Газе с полной свободой действий, как в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан. — РБК)». «Мы не позволим никакой террористической организации атаковать израильские поселения и израильских граждан в Газе. Мы не допустим возвращения к реальности, существовавшей до [атаки] 7 октября», — заявил глава оборонного ведомства.

Еще до начала войны израильские власти открыли сотни постоянных и временных блокпостов и заграждений на Западном берегу, контролируемом Палестинской национальной автономией (ПНА), для обеспечения безопасности расположенных там израильских поселений. После разгорания конфликта возросло количество попыток терактов, совершаемых жителями региона (по данным ЦАХАЛ, с октября 2023 года по август 2024-го их число составило свыше 2 тыс.), а вместе с ними — и число блокпостов и контртеррористических операций израильских военных. Кроме того, ЦАХАЛ контролирует границу Западного берега с Иорданией.

Однопартийцы Нетаньяху и его партнеры по правящей коалиции призывают к тому, чтобы создать израильские поселения и в секторе Газа, тем самым вернувшись к ситуации, существовавшей до реализации в 2005 году выдвинутого Ариэлем Шароном плана одностороннего размежевания, в рамках которого поселенцы и ЦАХАЛ покинули палестинский эксклав. «Такие идеи, как создание поселений в Газе, приветствуются, мы должны помнить, что, в конце концов, это самое большое наказание за то, что они сделали с нами 7 октября», — заявил в декабре министр национальной безопасности и лидер партии «Оцма Йехудит» Итамар Бен-Гвир. Нетаньяху же назвал подобные идеи нереалистичными.

Научный сотрудник ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская заявила РБК, что сложно ожидать полного завершения конфликта до появления реалистичного политического плана послевоенного устройства сектора Газа. Среди прочего оно должно будет предполагать формирование альтернативной администрации палестинского эксклава, структура которой пока совсем не очевидна. По мнению эксперта, под вопросом также полная реализация договоренности, поскольку любое ее нарушение может привести к возобновлению боевых действий.

Самарская подчеркнула, что, с одной стороны, возвращение заложников, то есть реализация одной из ключевых военных целей, станет существенным успехом для правительства Нетаньяху. «С другой, Израиль крайне заинтересован в том, чтобы сохранить свободу маневра в вопросе обеспечения собственной безопасности, в том числе в военном плане, а потому он будет стремиться к реализации и остальных задач», — пояснила Самарская. И резюмировала, что хотя тезис Нетаньяху о разрушении сети иранских прокси имеет огромное значение, сохранение ХАМАС в качестве силы, управляющей сектором Газа, для Израиля неприемлемо.