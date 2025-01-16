ХАМАС передаст Израилю 33 заложника по сделке о прекращении огня
Палестинская группировка ХАМАС в рамках соглашения о прекращении огня на первом этапе передаст Израилю 33 заложника. Об этом сообщает The Times of Israel.
«Первые три заложника будут освобождены в первый день, еще четверо — на седьмой день. После этого каждые семь дней будут освобождаться по три заложника, а последние 14 — на последней неделе первого этапа», — сказано в статье.
Речь идет о «гуманитарных» заложниках, под которыми понимаются дети, женщины (в том числе военнослужащие), пожилые люди и больные.
ЦАХАЛ выразил готовность принять возвращенных заложников: «Название подготовительных мероприятий Армии обороны Израиля к возвращению заложников — «Крылья свободы».
Война Израиля и ХАМАС началась 7 октября 2023 года, когда палестинские боевики пересекли границу, напали на южные поселения Израиля и убили сотни мирных жителей, а также захватили около 250 заложников. В ответ Израиль начал боевые действия в секторе Газа, поставив цели вернуть всех заложников и уничтожить группировку.
Сделка о прекращении огня начнет действовать с 19 января. Второй и третий ее этапы будут согласованы позднее.
Первый этап продлится 42 дня. В ответ на освобождение заложников Израиль на данном этапе выведет войска из населенных пунктов сектора Газа в приграничные районы, а также будет увеличен поток гуманитарной помощи в эксклав, будут возвращены палестинские беженцы и начнется восстановление больниц.
ХАМАС назвал это соглашение историческим моментом в конфликте. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил о согласовании деталей сделки. Оппозиция в Израиле поддержала соглашение.
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