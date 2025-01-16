Bloomberg узнал о переговорах России и Украины насчет ядерных объектов

Переговоры ведутся в Катаре, выяснил Bloomberg. Ранее FT и Washington Post сообщали о диалоге сторон об энергетических объектах при катарском посредничестве

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Россия и Украина ведут ограниченные переговоры относительно мер защиты ядерных объектов от ударов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Украинские чиновники не подтвердили агентству эти данные и заявили, что Москва и Киев обсуждают сейчас только обмен пленными и возвращение детей.

Прошлой осенью Financial Times сообщила о начале сторонами «предварительных переговоров» при посредничестве Катара о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.до этого про «секретные переговоры» сообщала Wsahington Post, причем, по ее данным, Москва и Киев планировали прийти к взаимопониманию по всеобъемлющему соглашению о прекращении конфликта, но диалог сорвался из-за вторжения ВСУ в Курскую область.

«Турция нам предложила… не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение и сказал: «Да, давайте, давайте мы такое решение примем», — рассказал позднее секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

На территории Украины до начала полномасштабных боев действовали четыре АЭС:

Запорожская АЭС — самая крупная в Европе, ежегодно на ней генерировали около 40 млрд кВт/ч — почти половину всей атомной энергии Украины. Станция расположена в на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области. Россия осенью 2022 года присоединила этот регион;

Южно-Украинская АЭС в городе Южноукраинск Николаевской области;

Ровенская АЭС в Ровенской области;

Хмельницкая АЭС в Хмельницкой области.

Читайте РБК в Telegram.

Материал дополняется.