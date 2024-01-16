Поставки российской нефти в Турцию достигли рекорда

Экспорт российской сырой нефти в Турцию по морю растет с прошлого октября, в декабре он достиг рекордных 444 тыс. баррелей в день

В декабре 2023 года поставки российской нефти в Турцию по морю составили рекордные 444 тыс. барр. в сутки, или 13% от общего морского экспорта в этом месяце, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kpler. Около 76% морских поставок за границу пришлось на Индию и Китай.

В ноябре, передавал Reuters со ссылкой на свои расчеты, Россия поставляла в Турцию 400 тыс. баррелей нефти сорта Urals в день, что составило около 14% от ее общего экспорта морским транспортом. Kpler оценивает ноябрьский объем поставок в эту страну в 432 тыс. барр. в сутки.

Как отмечают аналитики, большинство — около 85% — поставок в Турцию в декабре пришлись на танкеры из балтийских портов Приморск и Усть-Луга.

Помимо сырой нефти Турция в прошлом году нарастила импорт российских дизельного топлива, топочного мазута, а также авиационного и судового топлива: поставки подскочили на 200% в январе—ноябре 2023 года, составив примерно 0,29 млн барр. в сутки, передавал Reuters. По оценкам трейдеров, Анкара в 2023 году сэкономила около $2 млрд за счет наращивания более дешевого импорта российской нефти и нефтепродуктов, сообщало агентство.