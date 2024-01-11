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Военная операция на Украине ,  
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ЕК решилась на уступки Венгрии ради помощи Украине

FT: Еврокомиссия решилась на уступки Венгрии ради €50 млрд помощи Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Премьер Венгрии Виктор Орбан
Премьер Венгрии Виктор Орбан (Фото: Marton Monus / Reuters)

Еврокомиссия готова пойти на уступки и принять некоторые требования Венгрии для преодоления ее вето и выделения пакета помощи Украине на €50 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Пакет помощи рассчитан на четыре года с поэтапным выделением средств. Венгрия может получить право приостановить поддержку в 2025 году, инициировав пересмотр условий и оценку того, сохраняется ли потребность Украины в финансировании, и выполнила ли она требования Евросоюза для его получения. Это дает Венгрии возможность наложить вето на продолжение поставок в будущем.

Еврокомиссия также не возражает против ежегодных проверок помощи и добавления пункта об «аварийном торможении», согласно которому любая страна может вынести серьезные опасения по поводу выплат Украине на обсуждение на саммите лидеров ЕС, но дополнительной возможности объявить вето этот пункт не дает.

На вопрос, будет ли этого достаточно для согласия премьера Виктора Орбана, источник издания среди венгерских чиновников ответил: «Все еще неясно, но скажу — да, скорее всего». Знакомый с ходом обсуждения собеседник FT отметил, что венгерская сторона «настроена на переговоры».

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Добавить пункт о пересмотре помощи впервые предложила сама Венгрия в октябре, но другие европейские лидеры сперва воспротивились идее, так как это лишило бы Украину уверенности в финансовой поддержки. Однако вариант с уступками оказался более предпочтительным альтернативных механизмов преодоления сопротивления Венгрии, так как те потребуют проведения более сложных процедур.

У Евросоюза есть несколько вариантов для обхода вето Венгрии, среди которых продление схемы кредитования или создание спецмеханизма для выплаты грантов, но они более дорогостоящие и требуют больше времени для выделения помощи, тогда как Киев настаивает на необходимости получить европейскую поддержку не позднее марта, чтобы избежать необходимости в дополнительной эмиссии гривны.

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«В какой-то момент в марте ситуация станет жесткой», — пояснил источник FT в украинском правительстве.

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Фото:Thomas Peter / Reuters

Материал дополняется.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз Еврокомиссия Венгрия Украина Виктор Орбан уступки
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