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Военная операция на Украине ,  
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Венгрия назвала условие одобрения помощи ЕС Украине

Politico: Венгрия снимет вето на помощь ВСУ на условии ее регулярного пересмотра
Сюжет
Военная операция на Украине
Будапешт предлагает Брюсселю ежегодно пересматривать финансирование Киева, что даст возможность каждый раз блокировать помощь Украине и добиваться уступок от ЕС, пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов
Фото: Инна Вареница / Reuters
Фото: Инна Вареница / Reuters

Венгрия может снять вето, наложенное на план выделения Евросоюзом помощи Украине в размере €50 млрд в ближайшие четыре года, при условии ежегодного пересмотра финансирования. Об этом пишет европейская версия издания Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

В декабре 2023 года Венгрия стала единственной страной Евросоюза, выступившей против выделения Украине дополнительных денежных средств. «Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является основным противником предоставления ЕС пакета помощи в размере €50 млрд для поддержки бюджета Киева в течение следующих четырех лет. Давление лидеров ЕС на Орбана с целью заставить его изменить свое решение до саммита 1 февраля, возможно, начинает приносить плоды», — пишет Politico.

Как сообщили газете три европейских дипломата, Будапешт согласен снять свое вето при условии, что Европейский совет единогласно одобрит ежегодный пересмотр финансирования Киева. По их словам, с практической точки зрения это дало бы Орбану право каждый раз блокировать помощь Украине и добиваться уступок от Брюсселя.

Венгрия сформулировала это предложение во время встречи 27 экспертов ЕС по бюджету в пятницу и в письменном документе, направленном председательствующей в Евросовете Бельгии. Согласно плану, ЕС будет ежегодно выделять Украине гранты и займы на сумму €12,5 млрд. В общей сложности эта сумма составила бы €50 млрд в течение четырех лет, именно ее Европейская комиссия предложила выделить Киеву в своем среднесрочном обзоре бюджета.

Хотя Венгрия не в первый раз выступает с такой инициативой, это знаменует значительный отход от риторики Орбана, который выступал против любых субсидий Украине из бюджета ЕС, пишет Politico. «Семилетний бюджет ЕС рассчитан на несколько лет, мы не можем пересматривать его из года в год», — приводит газета слова европейского дипломата.

Politico отмечает, что финансирование ЕС Украины находится в повестке дня встречи представителей стран ЕС, намеченной на среду, 10 января.

В Венгрии сообщили о вопросах, мешающих встрече Орбана с Зеленским
Политика
Виктор Орбан
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае неполучения от ЕС €50 млрд Минфину придется продемонстрировать «волшебство управления» из-за отсутствия в Киеве запасного плана на этот случай. Он также отметил, что для его страны «на карту поставлено само ее существование как нации». По словам Кулебы, западным странам выгодно помогать Украине именно сейчас, поскольку при отсутствии помощи потом ее придется оказывать уже «в экстремальных обстоятельствах».

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Российская сторона неоднократно осуждала военную помощь Украине, указывая, что она не изменит ход специальной военной операции.

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Теги
Юлия Овчинникова
Венгрия Россия Украина Европейский Союз Орбан Германия Олаф Шольц
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