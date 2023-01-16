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Клишас призвал МИД зеркально ответить на «дискриминацию» россиян в ЕС

Клишас: МИДу необходимо занять «внятную позицию» и ответить на дискриминацию россиян в ЕС
Ранее МИД сообщил, что ряд стран Евросоюза выдвигает заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для россиян. Клишас призвал министерство занять «внятную позицию» и ответить на дискредитацию россиян зеркально
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

После заявления МИДа о том, что страны ЕС при оформлении виз требуют от россиян соблюдения невыполнимых требований, министерству необходимо занять «внятную позицию» и зеркально ответить на дискриминационную политику Евросоюза. Об этом в своем телеграм-канале написал глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас.

Ранее о том, что ряд стран Евросоюза выдвигает заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для россиян, заявил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

«МИД заявляет что страны ЕС при оформлении виз требуют от наших граждан соблюдения невыполнимых требований. Очевидно, это является доказательством дискриминации и отношения к россиянам как к людям второго сорта, такая политика западных стран проводится не первый день и мы до сих пор не можем добиться от нашего МИДа внятной позиции — какие ответные действия Россия готова принять в отношении этих стран в ответ на открытую дискриминацию», — отметил Клишас.

По его мнению, МИДу необходимо зеркально ответить на ограничения Запада и сделать так, чтобы правила выдачи иностранным гражданам российских виз «содержали такой же (вплоть до невыполнимых) набор требований». «От слов и бесплодных сожалений нужно переходить в этой сфере к жестким ответным действиям — только так можно защитить права россиян», — подчеркнул сенатор.

После начала российской спецоперации на Украине в нескольких европейских странах приостановили выдачу шенгенских виз россиянам. В частности, так поступили Финляндия, Чехия, Литва, Эстония, Латвия и Польша. Помимо этого, Евросоюз с 12 сентября приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Сбор вырос с €35 до €80, срок рассмотрения анкет увеличилось с 15 до 45 дней, а туристам при рассмотрении решили отдавать низкий приоритет (также могут затребовать дополнительные документы).

Клишас призвал МИД зеркально ответить на «дискриминацию» россиян в ЕС
Клишас призвал МИД зеркально ответить на «дискриминацию» россиян в ЕС

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обсуждение возможного полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам, выражал надежду, что «оппоненты сохранят хоть небольшую долю трезвости мышления». Если же меры все же будут введены, Россия на них ответит, добавил он.

До пандемии россияне лидировали среди граждан государств, которым страны ЕС выдавали больше всего шенгенских виз (такая виза дает право свободного перемещения по всем странам шенгенского соглашения, включающего основные европейские страны). За 2019 год гражданам России было выдано около 4 млн таких виз. Для сравнения: граждане Китая для поездок в ЕС получили около миллиона виз, следует из данных Еврокомиссии. По состоянию на 1 сентября 2022 года около 963 тыс. россиян имели действующие шенгенские визы.
 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ЕС дискриминация визы Андрей Клишас МИД санкции
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