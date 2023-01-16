Опрос в Китае показал резкое снижение поддержки США

Опрос Journal of Current China Affairs показал, что доля поддерживающих США китайцев снизилась до рекордных за последние года значений. В то же время граждане КНР продолжают положительно относиться к болшинству европейских стран

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Большинство респондентов в Китае относятся к Соединенным Штатам «неблагоприятно» или «очень неблагоприятно», в то время как доля поддерживающих США упала до рекордных 23%, пишет South China Morning Post со ссылкой на опрос Journal of Current China Affairs.

Авторы провели опрос среди 2083 китайских респондентов, в ходе которого попросили их определить свое отношения к США и девяти европейским странам. Им было предложено четыре варианта от «очень благоприятного» до «очень неблагоприятного».

Опрос показал, что подавляющее большинство китайцев высказалось «неблагоприятно» по отношению к США, при этом 43% из них высказались «очень неблагоприятно». Лишь 23% респондентов высказались «очень» или «в некоторой степени» положительно.

В то же время респонденты высказались благоприятно почти о всех европейских странах: исключением стала Великобритания, которую оценили положительно лишь 46% опрошенных. Германия наоборот, стала самой популярной страной в опросе с 69% положительных отзывов. «Возможно, низкая популярность Британии в Китае была вызвана тем фактом, что Великобритания была близким союзником США в оказании давления на Китай по ряду спорных вопросов», — отмечают авторы исследования.

Также эксперты отметили резкое расхождение взглядов китайцев на европейские страны и США несмотря на то, «что эти страны обычно группируются вместе как «Запад» в основных английских и китайских дискурсах».

Напряженные отношения между Китаем и США сохраняются уже несколько лет. Когда президентом Соединенных Штатов был Дональд Трамп, Вашингтон усилил санкционное давление на Пекин. В августе этого года раздражителем в отношениях между двумя странам стал Тайвань: на остров, независимость которого Пекин не признает, прилетела спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай счел ее приезд вмешательством во внутренние дела государства. Си Цзиньпин за несколько дней до визита предупреждал американского президента Джо Байдена, что тот, кто «играет с огнем, обожжется» и выражал намерение защищать территориальную целостность страны.

В то же время Си Цзиньпин неоднократно говорил, что Китай и Соединенные Штаты несут ответственность за стабильность в мире. Он называл безопасность и мир «самым дорогим сокровищем» человечества и отмечал, что США и Китай, «будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН и двумя крупнейшими экономиками мира, должны не только направить китайско-американские отношения в правильное русло, но и взять на себя должную международную ответственность и приложить усилия для мира и спокойствия во всем мире».