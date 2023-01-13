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ФБР обнаружило «полицейские участки» КНР в США для слежки за китайцами

New York Times: ФБР обнаружило «полицейские участки» КНР в США для слежки за китайцами

Агенты ФБР осенью прошлого года проводили обыск в Чайна-тауне в Бруклине и нашли незаконные «полицейские участки» Китая за рубежом, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.

Посольство КНР в Соединенных Штатах утверждает, что там работают добровольцы, которые оказывают услуги китайцам, такие как продление водительских прав на родине. В сообщениях китайских государственных СМИ, изученных The New York Times, подобные организации китайские чиновники называют «зарубежными центрами обслуживания», а в некоторых сообщениях говорится, что они даже «собирают разведданные» и раскрывают преступления за границей, не сотрудничая с местными властями. После того как западные чиновники и правозащитники обратили внимание на эти материалы, некоторые из них были удалены, отмечает газета.

Западные чиновники считают, что так называемые «зарубежные центры обслуживания» на самом деле используются для слежки за китайскими гражданами за границей, в том числе за диссидентами. Согласно сообщениям государственных СМИ и публичным заявлениям китайских властей, по крайней мере четыре городских округа — Фучжоу, Цинтянь, Наньтун и Вэньчжоу — создали десятки «полицейских участков» в таких странах, как Япония, Италия, Франция, Великобритания, Германия, Венгрия, Чехия.

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