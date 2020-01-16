Рада одобрила возвращение Украины к работе в ПАСЕ

Верховная рада Украины одобрила возобновление участия украинской делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году. Об этом сообщают «Укринформ» и «Украинские новости».

Постановление, внесенное в парламент главой украинской делегации в ПАСЕ и депутатом от фракции «Слуга народа» Елизаветой Ясько, поддержали 347 нардепов при минимально необходимых 226. Рада также поручила своей постоянной делегации в ПАСЕ подать на утверждение заявки для участия в ежегодной сессии организации.

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