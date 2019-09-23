Новая делегация Украины в ПАСЕ объяснила отказ от участия в заседаниях

Новая украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) официально отказалась от участия в осенней сессии организации, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября. Об этом сообщается на сайте Верховной рады Украины.

Причиной отказа Украины принимать участие в сессии ПАСЕ стало восстановление членства российской делегации в ассамблее, а также ее «полноценное участие» в работе организации, говорится в документе.

Кроме того, в Раде указывают на то, что ПАСЕ позволила вернуть делегатов Госдумы в ассамблею, несмотря на «российскую агрессию против Украины» и системные нарушения Россией прав человека как на собственной, так и на оккупированной территориях».

Украинская сторона напомнила, что в резолюции от 9 апреля 2014 года ПАСЕ осудила российскую агрессию и аннексию Крыма как явное нарушение международного права. Ассамблея также приняла не менее десяти резолюций с осуждением агрессивных действий России и системных нарушений прав человека.

О решении новой делегации Украины не ехать на ближайшую сессию ПАСЕ ранее заявил депутат Рады от фракции «Слуга народа», глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко. По его словам, организация нарушает собственные принципы и интересы.