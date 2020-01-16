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Мишустин посоветовал «ничего не трогать» в пенсионной системе

Михаил Мишустин выступает против отмены изменений 2018 года в пенсионной системе. По мнению кандидата в премьеры, вначале власти нужно разобраться в том, что происходит с доходами россиян
Михаил Мишустин (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

На встрече с фракцией КПРФ в Госдуме кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин высказал свое отношение к возможным изменениям в работе пенсионной системы. Он предположил, что пока в пенсионном законодательстве «лучше ничего не трогать», передает «РИА Новости».

Вопрос о возможности отмены пенсионной реформы 2018 года Мишустину на встрече задал Алексей Корниенко. «Лучше ничего не трогать, мне кажется. Разобраться нужно по тому, что происходит с нашими доходами», — сказал он.

Также Мишустин на встрече с коммунистами отверг возможность «послабления по НДФЛ», рассказал в своем Telegram-канале секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. «Пока Мишустин говорит о приоритете помощи 20 млн нищих. Говорит о том, что нет среднего класса. И сразу отверг возможности послабления по НДФЛ и обещает через два года ввести адресную помощь», — рассказал он.

Ситуацию в российском здравоохранении Мишустин назвал грустной, однако пообещал ей заняться.

По итогам встречи фракция коммунистов решила воздержаться от поддержки кандидатуры Мишустина на пост премьера.

Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год
Экономика

С 2019 года в России началась пенсионная реформа, которая продлится в течение десяти лет. Возраст выхода на пенсию для россиян увеличится до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин к 2028 году. Вместе с этим увеличится и размер страховых пенсий для неработающих пенсионеров. Старт пенсионной реформы большая часть россиян, как следует из опросов социологов, назвала главным событием года. На фоне анонсирования пенсионной реформы в 2018 году рейтинги президента, правительства и «Единой России» снизились.

На отмене пенсионной реформы настаивали коммунисты, однако в декабре 2019 года Владимир Путин подтвердил, что никаких планов по новым изменениям в пенсионном законодательстве нет. «В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом, и никаких изменений там не планируется», — сказал он.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Михаил Мишустин, КПРФ, пенсионная реформа
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