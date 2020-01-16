Мишустин посоветовал «ничего не трогать» в пенсионной системе

Михаил Мишустин выступает против отмены изменений 2018 года в пенсионной системе. По мнению кандидата в премьеры, вначале власти нужно разобраться в том, что происходит с доходами россиян

Михаил Мишустин (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

На встрече с фракцией КПРФ в Госдуме кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин высказал свое отношение к возможным изменениям в работе пенсионной системы. Он предположил, что пока в пенсионном законодательстве «лучше ничего не трогать», передает «РИА Новости».

Вопрос о возможности отмены пенсионной реформы 2018 года Мишустину на встрече задал Алексей Корниенко. «Лучше ничего не трогать, мне кажется. Разобраться нужно по тому, что происходит с нашими доходами», — сказал он.

Также Мишустин на встрече с коммунистами отверг возможность «послабления по НДФЛ», рассказал в своем Telegram-канале секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. «Пока Мишустин говорит о приоритете помощи 20 млн нищих. Говорит о том, что нет среднего класса. И сразу отверг возможности послабления по НДФЛ и обещает через два года ввести адресную помощь», — рассказал он.

Ситуацию в российском здравоохранении Мишустин назвал грустной, однако пообещал ей заняться.

По итогам встречи фракция коммунистов решила воздержаться от поддержки кандидатуры Мишустина на пост премьера.