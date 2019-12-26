Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 61,72 (-0,45) Quote, 25 дек, 13:00
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 68,41 (-0,5) Quote, 25 дек, 13:00
В Дамаске пригрозили судом США за кражу сирийской нефти Политика, 01:21 В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России Политика, 00:56 Путин внес основной вклад в победу в хоккейном матче на Красной площади Общество, 00:47 Путин поручил увеличить субсидии на кинодебюты в 2020 году Общество, 00:18 Новак заявил о возможности Allseas достроить «Северный поток-2» Бизнес, 00:00 Россияне назвали события и людей года Политика, 00:00 Александр Новак — РБК: «Мы уберем всю грязную нефть к середине 2020 года» Бизнес, 00:00 МИД предложил НАТО снизить масштаб учений сил альянса у границ России Политика, 25 дек, 23:45 В России назвали самые популярные тренды в соцсетях за 2019 год Общество, 25 дек, 23:40 Настоятель Нотр-Дама сообщил о риске обрушения сводов собора из-за лесов Общество, 25 дек, 23:24 Путин счел нужным работать над дальнейшим снижением ипотечных ставок Финансы, 25 дек, 23:12 Путин вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади Общество, 25 дек, 23:02 В конгрессе США нашли новый способ противостоять России и Турции Политика, 25 дек, 22:53 Умер писатель и литературный критик Владимир Бушин Общество, 25 дек, 22:35
Политика ,  
0 
Россияне назвали события и людей года
Для россиян событиями года, согласно данным Левада-центра и ВЦИОМа, стали пенсионная реформа, открытие движения поездов по Крымскому мосту и допинговый скандал. Человеком и политиком года респонденты назвали Владимира Путина
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

От пенсий до пожара в Нотр-Дам

Самым важным событием уходящего года для россиян стала пенсионная реформа и ее последствия, следует из опроса Левада-центра (есть у РБК). Так считают 44% респондентов. Второе и третье места в рейтинге главных событий заняли лесные пожары в Сибири (38%) и летнее наводнение в Иркутской области (30%).

В этом опросе можно было выбрать один или несколько предложенных ответов или дать свой. Опрос был проведен 12–18 декабря среди 1608 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 регионов методом личного интервью. Статистическая погрешность составляет не более 3,4%.

Помимо природных катаклизмов участники опроса отметили также открытие железнодорожной части Крымского моста (29%), участие России в войне в Сирии (24%), допинговый скандал (21%) и гибель моряков на подлодке в Баренцевом море (21%). Также в список крупнейших событий, по мнению респондентов опроса, попали победа Владимира Зеленского на президентских выборах и его переговоры с Владимиром Путиным, выборы и протесты, пожар в соборе Норт-Дам, убийства девочки в Саратове и аспирантки в Санкт-Петербурге, «московское дело», прекращение авиасообщения с Грузией, обсуждение законопроекта о домашнем насилии.

Пенсионная реформа и Крымский мост фигурировали в списке крупнейших событий года и в 2018-м. Тогда реформа попала на второе место по значимости, открытие Крымского моста — на первое. Также респонденты вспомнили о президентских выборах, чемпионате мира по футболу и пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». В 2017-м событиями года стали война в Сирии, отстранение российской сборной от участия в Олимпиаде, теракты в Петербурге, ядерные испытания Северной Кореи и военные действия в Донбассе.

Украина и протесты в Москве

Опрос о результатах 2019 года провел и ВЦИОМ (есть у РБК). Социологи спросили респондентов о главных событиях уходящих месяцев в России и в мире. Важнейшими в стране были названы, как и в исследовании «Левады», пенсионная реформа и открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Также респонденты вспомнили о росте налогов и протестах в Москве, связанных с выборами в столичную думу.

В числе крупнейших мировых событий респонденты ВЦИОМа назвали несколько моментов, связанных с Украиной, — это встреча Путина с Зеленским, победа последнего на президентских выборах и колебания в отношениях России и Украины. Также запоминающимися событиями стали улучшение обстановки в Сирии и допинговый скандал. Исследование было проведено в ноябре-декабре, в нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Статистическая погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее исследование о главных событиях года подготовил фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Результаты исследования ФОМа похожи на итоги опроса Левада-центра. Среди главных внутрироссийских событий названы открытие Керченского моста, вступление в силу закона о пенсионном возрасте, стихийные бедствия и спортивные происшествия. Важнейшие моменты года в мире, по мнению респондентов, — выборы нового украинского президента, пожар в Нотр-Дам, политика Трампа.

Президенты, министры и летчик

Левада-центр предложил респондентам назвать людей, заслуживающих титул «человек года». На первое место попал президент России Владимир Путин, на второе — украинский лидер Владимир Зеленский. За ними следуют министр иностранных дел Сергей Лавров, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Минобороны Сергей Шойгу, президент США Дональд Трамп и пилот Дамир Юсупов, сумевший летом совершить аварийную посадку пассажирского самолета без жертв. Также в рейтинг попали политик Алексей Навальный и экоактивистка Грета Тунберг, которую в 2019 году человеком года назвал журнал Time.

В последний раз аналогичный опрос проводился по результатам 2015 года, сообщил РБК замдиректора Левада-центра Денис Волков. Тогда, как и каждый год с 2001-го по 2015-й, человеком года респонденты называли российского президента. С 2012-го по 2014-й второе место в рейтинге занимал Шойгу. Также в топе фигурировали премьер-министр Дмитрий Медведев, прежний президент США Барак Обама, политики и представители шоу-бизнеса — Максим Галкин, Филипп Киркоров, Андрей Малахов и другие.

ВЦИОМ предложил респондентам выбрать политика года (рейтинг возглавили Путин, Лавров и Шойгу), спортсмена года (боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, фигуристка Алина Загитова, футболист Артем Дзюба). Актерами года названы Александр Петров, Константин Хабенский и Алиса Фрейндлих. Музыкантами года респонденты признали Филиппа Киркорова, Дениса Мацуева и Аллу Пугачеву. Писателями года стали Александр Пушкин, Дарья Донцова и Захар Прилепин.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: Левада-центр, пенсионная реформа, человек года
Материалы по теме
От Крымского моста до сирийской войны: чем запомнился россиянам 2018 год
Политика
Россияне назвали важнейшее событие 30-летней давности
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter