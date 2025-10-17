Срок явки в военкомат по электронной повестке увеличат

Согласно действующему закону, сейчас срок явки по повестке составляет 20 дней. Поправки планируют внести в законопроект о круглогодичном призыве

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Срок явки в военкомат по электронной повестке предлагают повысить до 30 дней со дня ее размещения в реестре повесток. Соответствующая информация следует из поправок ко второму чтению законопроекта о круглогодичном призыве, документ размещен на сайте Госдумы.

«Дата явки по повестке военного комиссариата, размещенной в Реестре повесток, не может превышать 30 дней с даты размещения такой повестки в Реестре повесток», — говорится в тексте поправки.

Изменения предлагают внести в ст. 7.1 «Временные меры, направленные на обеспечение явки по повестке военного комиссариата». В настоящее время, согласно статье, у граждан есть 20 календарных дней, чтобы явиться по повестке в военкомат.

Проект о расширении временных границ призыва с 1 января по 31 декабря внесли в Думу в конце июля. В то же время сроки фактической отправки призывников в войска сохраняются — это будет происходить весной и осенью. По мнению авторов, новый подход «позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва». В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Сейчас весенний призыв проходит с 1 апреля по 15 июля, а осенний — с 1 октября по 31 декабря. Срочную службу должны проходить мужчины в возрасте от 18 до 30 лет (возраст призыва в России увеличили в январе 2024 года).

Реестр электронных повесток начал работу в России с 1 ноября 2024 года. Такие повестки стали приходить вместе с традиционными бумажными. Повестки в электронной форме считаются врученными через неделю после размещения в реестре повесток. С момента получения документа закон устанавливает запрет на выезд за границу. Уведомление о повестках станет приходить на «Госуслуги».

Не имеет значения, видел ли призывник уведомление на портале «Госуслуги». Если не прийти в дату, указанную в повестке, и не подтвердить уважительную причину неявки, через 20 дней на гражданина будут наложены ограничения, которые снимут только после появления в военкомате.

В 2025 году осенний призыв в России стартовал как обычно с 1 октября. Как сообщало Минобороны, военнообязанные граждане будут получать как бумажные, так и электронные повестки, однако в четырех регионах России их будут направлять только в электронном виде. Такие меры коснулись республики Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областей и Москвы.