Визовые центры Кипра откроются в России

По всей России откроются восемь визовых центров Кипра, ранее получить визу можно было только в консульствах. В августе туристические визы россиянам вновь стала выдавать Словакия

Фото: Katia Christodoulou / EPA / ТАСС

Кипр c 15 декабря открывает в России сеть визовых центров, их будет обслуживать компания BLS International. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте посольства Кипра в Москве.

«Посольство Республики Кипр в Москве и его Генеральные консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре сообщают, что с 15 декабря 2025 года они начинают сотрудничество с компанией BLS International для приема заявлений на получение визы», — говорится в сообщении.

Теперь заявители могут подавать свои визовые анкеты в назначенных визовых центрах, управляемых оператором BLS International. Сервисный сбор за подачу заявления в визовом центре составит €1,50 без учета НДС (около ₽140). Также необходимо уплатить консульский сбор, который, как отмечала Ассоциация туроператоров России, при оформлении краткосрочной визы категории С составит €90, для детей от 6 до 11 лет включительно — €45.

С 15 декабря начинают работу визовые центры в городах: Москва — Космодамианская наб., 52, стр. 7;

Санкт-Петербург — Литейный пр., 26, офис 223;

Казань — ул. Пушкина, 12, Бизнес-центр «Кредит Хаус», офис 204;

Самара — ул. Ново-Садовая, 106, Бизнес-центр «ЗИМ», офис 8А 21;

Нижний Новгород — ул. Белинского, 32, офис 3;

Екатеринбург — ул. Челюскинцев, 2/ул. Шейнкмана, 5 (БЦ «Микрон»), 2-й этаж, офис 23Б, 620014;

Ростов-на-Дону — ул. Пушкинская, 46, 3-й этаж, помещение 2;

Новосибирск — ул. Фрунзе, 86, офис 314, БЦ «Техноком».

Заявители смогут подавать документы без предварительной записи. В визовых центрах будут доступны стандартные услуги, а также VIP-зал.

Кроме этого, по одному центру открылись в Минске в Белоруссии и в Ташкенте в Узбекистане.

Кипр с 2004 года является членом Евросоюза, в 2008 году вошел в еврозону. Наряду с Ирландией является последней страной ЕС, не входящей в Шенгенскую зону.

С октября 2025 года граждане России, желающие получить визу на Кипр, обязаны будут пройти процедуру биометрии. Посольство Кипра в Москве ранее информировало, что для этого необходимо личное присутствие заявителя при подаче документов. Исключением являются дети до 12 лет, которые освобождены от сдачи отпечатков пальцев. В связи с этим, подача документов через туроператоров и турагентов в дистанционном формате больше не будет доступна.

Для въезда на Кипр россиянам требуется действующая шенгенская виза или национальная виза Кипра, оформленная через консульские учреждения или визовые центры.

В начале года президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что страна намерена решить все вопросы для вступления в Шенгенскую зону в 2025-м.

В декабре 2024 года власти Кипра уже ввели более строгие визовые требования для граждан России. Как сообщала Ассоциация туроператоров России, сроки рассмотрения заявлений были увеличены до 15 дней, а перечень необходимых документов расширен, включая выписки из Социального фонда России и банковские отчеты о движении средств.

В августе 2025 года выдачу документов на турвизы возобновила Словакия — ее визовые центры работают в Москве и Санкт-Петербурге. Словакия прекратила прием заявлений на эту визу в 2022 году.