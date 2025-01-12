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На Кипре заявили о намерении присоединиться к Шенгену в этом году

Кипр решает технические вопросы перед вступлением в зону Шенгена, сообщил президент. Кроме него, в Шенгенскую зону не входит только одна страна-член ЕС — Ирландия
Фото: Christoph Reichwein / dpa / Global Look Press
Фото: Christoph Reichwein / dpa / Global Look Press

Кипр собирается решить все вопросы для вступления в Шенгенскую зону в 2025 году, заявил президент страны Никос Христодулидис, передает Kathimerini.

«Мы решили все политические вопросы, связанные с линией прекращения огня [с непризнанной Турецкой республикой Северного Кипра], и теперь прорабатываем технические детали, необходимые для вступления», — сказал он, отметив, что Кипр наряду с Ирландией — это две последние страны ЕС, не входящие в зону Шенгена. Включение в нее будет полезно для страны в плане туризма и инвестиций, добавил он.

В ЕС Кипр входит с 2004 года, с 2008 года страна является членом еврозоны. Шенгенская зона гарантирует свободное передвижение гражданам ЕС и обладателям виз между странами-членами зоны. Ирландия не находится в процессе присоединения к Шенгену.

В декабре прошлого года власти Кипра ужесточили визовые требования для россиян, сделав их схожими с шенгенскими. Среди основных нововведений — увеличение срока рассмотрения прошения на визу до 15 дней до выезда в страну. Раньше документы могли принять за три-четыре дня до выезда, указывали в Ассоциации туроператоров России.

Кроме того, консульским работникам нужно будет предоставить выписку из Социального фонда России за последние десять лет, выписки с банковских счетов с операциями за три месяца, а также сведения о зарплате за шесть месяцев (раньше нужно было за месяц).

Шенген и Шенгенская зона — что это такое и какие страны входят
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Фото:Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

1 января полностью вошли в зону Шенгена Болгария и Румыния. С этого момента был отменен пограничный контроль на сухопутных границах с этими странами. С 31 марта 2024 года погранконтроль был отменен на морских и воздушных границах.

Полную отмену пограничного контроля почти два года блокировала Австрия, власти которой опасались проникновения в ЕС нелегальных мигрантов. В начале декабря глава австрийского МВД заявил, что страна снимет вето на расширение Шенгенского соглашения, отметив, что «мигранты больше не проходят» на территорию Шенгена.

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