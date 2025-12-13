 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Инфографика РБК⁠,
0

У Иордании начал действовать безвиз с Россией. Куда еще можно поехать

Иордания стала 78-й страной, куда россияне могут поехать без виз и разрешений
Сюжет
Инфографика РБК
Сюжет
Путешествия за рубеж: маршруты, лайфхаки
13 декабря вступил в силу безвиз Иордании с Россией. Королевство можно посещать без разрешительных документов на срок до 30 дней. Какие еще страны открыты для россиян и куда можно отправиться на праздники — в инфографике РБК

Всего в 2025 году список стран, которые российские туристы могут посещать без виз и других разрешительных документов, увеличился на три государства. В него добавились Иордания, Оман и Китай, максимальный срок безвизового нахождения в этих странах составляет 30 дней. Также в уходящем году документы об отмене визовых требований Россия подписала с Саудовской Аравией, однако точная дата вступления нововведений в силу пока неизвестна.

Всего россияне могут посещать без виз и въездных разрешений 78 стран мира. Дольше всего без визы можно прожить на территории Грузии — 365 дней. Еще 41 страна готова принять жителей России на срок до 90 дней. В 30 странах действует безвиз на срок от 30 до 60 дней. Таджикистан, Бруней-Даруссалам, Гонконг (Китай), Науру, Сан-Томе и Принсипи и Узбекистан не требуют визы для поездки до 10–15 дней. В число указанных 78 стран входят 10, которые не предусматривают оформления виз для россиян, однако для пребывания на их территории дольше указанного срока необходима регистрация на месте. В число таких стран входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан и Южная Осетия. При нахождении в последней дольше трех дней также необходимо оформить миграционную карту.

Еще 111 стран требуют от граждан России специальных документов: разрешений на въезд или оформления виз, в том числе электронных и виз по прибытии. Десять европейских стран приостановили выдачу виз россиянам: Финляндия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша и Чехия.

В мире Россия занимает 49-е место из 105 по количеству безвизовых туристических направлений, следует из актуальной версии рейтинга The Henley Passport Index за 2025 год. В топ-3 самых сильных загранпаспортов — три азиатские страны: Сингапур, Южная Корея и Япония. Следом идут европейские страны и развитые территории бывших европейских колоний или протекторатов, среди которых выделяются Объединенные Арабские Эмираты — они с Австралией, Хорватией, Чехией, Эстонией и Великобританией делят седьмое место с 184 доступными направлениями из 227.

Названы самые популярные у россиян направления на новогодние праздники
Life
Красная Поляна

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Анастасия Сирина Анастасия Сирина
При участии
София Шошина, Валентина Шварцман, Екатерина Постникова, Мария Васильева
безвиз безвизовый режим отмена безвизового режима Иордания Китай Саудовская Аравия визы туризм новогодние праздники путешествия
Материалы по теме
В МИДе назвали дату начала безвиза с Иорданией
Общество
Моди сообщил о работе России и Индии над безвизом для туристов
Общество
Путин подписал указ о безвизовом режиме с Китаем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 01:31 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 01:31
В Переславле-Залесском загорелось общежитие Никитского мужского монастыря Общество, 01:28
Европол спрогнозировал теракты с дронами и протесты из-за роботов в ЕС Технологии и медиа, 01:22
В ЕС сочли «абсолютно невозможным» членство Украины к 2027 году Политика, 01:15
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Трамп в окружении женщин. Кто оказался на новых фото из архивов Эпштейна Общество, 00:56 
Министр армии Британии увидел «тень войны, стучащейся в двери» Европы Политика, 00:52
RMF узнала об отмене субботней встречи по мирному плану в Париже Политика, 00:44
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
МИД одним словом отреагировал на бессрочную заморозку активов России в ЕС Политика, 00:40
У Иордании начал действовать безвиз с Россией. Куда еще можно поехать Общество, 00:30
Женщина пострадала при атаке дронов на село в Белгородской области Политика, 00:13
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Аэропорты Пензы и Саратова приостановили полеты Политика, 00:08
У берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,1 Общество, 00:02
Российский боксер Гассиев завоевал чемпионский титул WBA Спорт, 12 дек, 23:56