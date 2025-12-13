У Иордании начал действовать безвиз с Россией. Куда еще можно поехать

13 декабря вступил в силу безвиз Иордании с Россией. Королевство можно посещать без разрешительных документов на срок до 30 дней. Какие еще страны открыты для россиян и куда можно отправиться на праздники — в инфографике РБК

Всего в 2025 году список стран, которые российские туристы могут посещать без виз и других разрешительных документов, увеличился на три государства. В него добавились Иордания, Оман и Китай, максимальный срок безвизового нахождения в этих странах составляет 30 дней. Также в уходящем году документы об отмене визовых требований Россия подписала с Саудовской Аравией, однако точная дата вступления нововведений в силу пока неизвестна.

Всего россияне могут посещать без виз и въездных разрешений 78 стран мира. Дольше всего без визы можно прожить на территории Грузии — 365 дней. Еще 41 страна готова принять жителей России на срок до 90 дней. В 30 странах действует безвиз на срок от 30 до 60 дней. Таджикистан, Бруней-Даруссалам, Гонконг (Китай), Науру, Сан-Томе и Принсипи и Узбекистан не требуют визы для поездки до 10–15 дней. В число указанных 78 стран входят 10, которые не предусматривают оформления виз для россиян, однако для пребывания на их территории дольше указанного срока необходима регистрация на месте. В число таких стран входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан и Южная Осетия. При нахождении в последней дольше трех дней также необходимо оформить миграционную карту.

Еще 111 стран требуют от граждан России специальных документов: разрешений на въезд или оформления виз, в том числе электронных и виз по прибытии. Десять европейских стран приостановили выдачу виз россиянам: Финляндия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша и Чехия.

В мире Россия занимает 49-е место из 105 по количеству безвизовых туристических направлений, следует из актуальной версии рейтинга The Henley Passport Index за 2025 год. В топ-3 самых сильных загранпаспортов — три азиатские страны: Сингапур, Южная Корея и Япония. Следом идут европейские страны и развитые территории бывших европейских колоний или протекторатов, среди которых выделяются Объединенные Арабские Эмираты — они с Австралией, Хорватией, Чехией, Эстонией и Великобританией делят седьмое место с 184 доступными направлениями из 227.