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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Армия Израиля сообщила, что военные по ошибке убили трех заложников

ЦАХАЛ: израильские военные по ошибке убили трех заложников
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Израильские военные в ходе операции в секторе Газа по ошибке застрелили трех заложников, сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.

«Во время боя в Шеджайе Армия обороны Израиля ошибочно идентифицировала трех израильских заложников как представляющих угрозу. В результате военнослужащие открыли по ним огонь, и они были убиты», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что тела погибших заложников переправлены на израильскую территорию. Всех троих удалось опознать. Одним из убитых оказался Йотама Хаима, который был похищен из кибуца Кфар Аза 7 октября, вторым — Самер Талалк, похищенный из кибуца Нир-Ам 7 октября. Семья третьего убитого попросила не разглашать данные о погибшем.

«Армия обороны Израиля немедленно приступила к расследованию инцидента <...> Армия обороны Израиля выражает глубокое раскаяние в связи с трагическим инцидентом и шлет семьям свои искренние соболезнования. Наша национальная миссия заключается в поиске пропавших без вести и возвращении всех заложников домой», — заключили в армейской пресс-службе.

Материал дополняется.

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