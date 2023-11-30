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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Перемирие в секторе Газа продлили на день

ХАМАС и ЦАХАЛ объявили о продлении гуманитарного перемирия еще на один день
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
ХАМАС и ЦАХАЛ продлили гуманитарное перемирие до 30 ноября. Ранее его продлевали всего один раз — 27 ноября сроком на два дня. Всего за это время удалось освободить 81 человека, захваченного боевиками ХАМАС, и 150 палестинцев
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Палестинское движение ХАМАС и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на один день — 30 ноября.

«Было решено продлить перемирие на седьмой день, то есть на четверг», — говорится в сообщении ХАМАС.

«В свете усилий посредников по продолжению процесса освобождения заложников и при соблюдении условий рамочного соглашения оперативная пауза будет продолжена», — сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

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Фото:Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Перемирие между Израилем и ХАМАС началось 24 ноября, в 8:00 по московскому времени (7:00 по местному). Изначально оно было согласовано на четыре дня, однако 27 ноября его продлили еще на два. Сегодня утром срок перемирия истекал.

Режим прекращения огня позволил сторонам начать обмен захваченными ХАМАС заложниками и палестинцами, заключенными в израильских тюрьмах (с обеих сторон это женщины и дети). По данным Reuters, с начала перемирия был освобожден 81 заложник, в том числе 60 граждан Израиля и 21 иностранец, а также 150 заключенных из израильских тюрем.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее говорил, что ради возвращения заложников перемирие могут продлевать по формуле «один день — десять человек». При этом он подчеркивал, что после его прекращения армия страны вернется к достижению своей цели — это уничтожение ХАМАС. О готовности продолжить бои после окончания перемирия заявляли и в ХАМАС.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
перемирие сектор Газа заложники ХАМАС ЦАХАЛ
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