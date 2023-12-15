Япония проспонсирует выплату пенсий на Украине

Киев получит дополнительные средства на поддержку населения, больше всего денег на эти цели в рамках Всемирного банка выделила Япония. В ноябре Минфин Украины предупреждал о дыре в бюджете на следующий год в размере $29 млрд

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Всемирный банк направит Украине дополнительные $1,34 млрд, они пойдут на выплату пенсий, зарплат учителям, поддержку беженцев и другие приоритетные расходы государственного бюджета, сообщил в телеграм-канале премьер Денис Шмыгаль.

«Основная часть этого пакета финансирования — $1,086 млрд — это средства правительства Японии. Остальное — гранты от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF)», — уточнил украинский премьер.

Он выразил благодарность организации и пояснил, что такая финансовая помощь дает возможность обеспечить макрофинансовую стабильность и «направлять все внутренние ресурсы на нужды нашей армии».

Без дополнительной помощи в государственном бюджете на 2024 год образуется дыра на $29 млрд, предупреждал Минфин Украины.

Помощь Всемирного банка позволила украинским властям предоставлять социальные услуги для более 15 млн граждан, всего на чрезвычайное финансирование выделено свыше $39 млрд. Среди доноров — США, Япония, Великобритания, Германия, Нидерланды, Австрия, Южная Корея, Индонезия и др.

«Экономика Украины, вероятно, вырастет на 3,5% в 2023 году (после сокращения почти на 30% в 2022-м) благодаря постоянной поддержке доноров, более стабильному электроснабжению, увеличению государственных расходов, более обильному урожаю и перенаправлению части экспорта через западные границы страны», — ожидает Всемирный банк.

Накануне Шмыгаль сообщил о получении Украиной $900 млн от МВФ, которые также будут потрачены на приоритетные статьи расходов бюджета. Это последний транш МВФ в этом году. В следующем Украина должна получить от фонда $5,4 млрд при выполнении условий программы.

Боевые действия продолжают приносить Украине огромные социальные и экономические издержки, однако экономика страны оказалась устойчивой, отметила на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева 12 декабря. Согласно негативному прогнозу фонда, конфликт на Украине может продлиться до конца 2025 года.