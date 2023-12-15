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Политика ,  
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Венгрия назвала число переговоров перед вступлением Украины в ЕС

Балаж Орбан: перед вступлением Украины в ЕС должно пройти около 70 переговоров

В ходе процесса вступления Украины в Евросоюз это решение должно быть поддержано единогласно около 70 раз, заявил главный политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан, передает газета Magyar Nemzet.

«Государства-члены ЕС должны будут дать единогласное одобрение на подготовку конкретного переговорного пакета, и в ближайшие несколько лет вступление Украины в Европейский союз должно быть единогласно поддержано по меньшей мере в 70 местах в ходе переговорного процесса», — сказал Балаш Орбан.

Он подчеркнул, что позиция Венгрии заключается в том, что Украина не готова к вступлению в ЕС, поэтому переговоры по этому вопросу начинать не стоит.

«26 стран-членов ЕС по-разному относятся к этой ситуации, поэтому после переговоров венгерская сторона решила покинуть зал заседаний и не принимать участия в голосовании», — добавил советник премьера Венгрии.

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Виктор Орбан

14 декабря лидеры стран ЕС приняли участие в саммите, по итогам которого решили, что Брюссель начинает переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией. В то же время Грузия получила статус официального кандидата на членство в Евросоюзе. Киев и Кишинев имеет такой статус лета 2022 года.

До саммита против начала переговоров с Киевом о членстве выступала Венгрия, Австрия и Словакия. Венгерский премьер Виктор Орбан не участвовал в голосовании по этому вопросу и в этот момент покинул помещение, сообщали источники Reuters.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что сомневается в безобидностипотенциального вступления Украины в Евросоюз, который, как считает, «превратился в агрессивного воинствующего игрока» и «сливается» с НАТО.

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Теги
Венгрия Украина ЕС вступление в ЕС

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