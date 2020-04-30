Президент «Эксмо-АСТ» выкупил основную долю сети «Читай-город—Буквоед»

Олег Новиков (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Из капитала книжной сети «Читай-город—Буквоед» вышли ее гендиректор Михаил Иванцов и совладелец издательской группы «Эксмо-АСТ» Андрей Гредасов, основную долю бизнеса выкупил президент и контролирующий акционер «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, сообщает «Коммерсант».

Новиков купил 56% бизнеса, ранее распределенных между Гредасовым и Иванцовым. Как уточняет газета со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс», Гредасову принадлежали 31,64% в ООО «Новый книжный центр» и ООО «Читай-город», Иванцов владел 24,38%. Новиков прежде владел 31,64%.

Новиков подтвердил «Коммерсанту», что приобрел 56% акций сети, сумму сделки он не раскрыл.

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