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Выборы президента России ,  
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Московские коммунисты рекомендовали Зюганова и Левченко на выборы

Московское отделение КПРФ рекомендовало Зюганова и Левченко на выборы президента
Сюжет
Выборы президента России
Сергей Левченко и Геннадий Зюганов
Сергей Левченко и Геннадий Зюганов (Фото: Александр Новиков / ТАСС)

Московское отделение КПРФ рекомендовало выдвинуть на выборы президента России кандидатуры председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и депутата Госдумы Сергея Левченко. Об этом сообщил руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин в телеграм-канале.

«Зюганов Геннадий Андреевич и Левченко Сергей Георгиевич рекомендованы в качестве кандидатов от КПРФ на выборы президента России», — говорится в сообщении.

Следующим этапом будет выдвижение кандидата на пост президента делегатами третьего этапа XVIII съезда КПРФ, который запланирован на 23 декабря.

Зюганов впервые баллотировался на пост президента в 1996 году. После этого он также участвовал в выборах в 2000, 2008 и 2012 годах. В 2018-м кандидатом от КПРФ был Павел Грудинин.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

Выборы президента России в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. Выдвижение кандидатов на пост главы государства уже началось. Для самовыдвиженцев этот этап продлится до 27 декабря, для кандидатов от партий — до 1 января.

Действующий российский лидер Владимир Путин 8 декабря объявил, что будет выдвигаться на новый срок. В числе его доверенных лиц источники РБК называли режиссера Никиту Михалкова, певца Shaman, гендиректора Мариинки и Большого театра Валерия Гергиева.

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Теги
КПРФ Геннадий Зюганов Сергей Левченко выборы президента

Пространство выбора

Быстрое заселение

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