Московские коммунисты рекомендовали Зюганова и Левченко на выборы
Московское отделение КПРФ рекомендовало выдвинуть на выборы президента России кандидатуры председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и депутата Госдумы Сергея Левченко. Об этом сообщил руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин в телеграм-канале.
«Зюганов Геннадий Андреевич и Левченко Сергей Георгиевич рекомендованы в качестве кандидатов от КПРФ на выборы президента России», — говорится в сообщении.
Следующим этапом будет выдвижение кандидата на пост президента делегатами третьего этапа XVIII съезда КПРФ, который запланирован на 23 декабря.
Зюганов впервые баллотировался на пост президента в 1996 году. После этого он также участвовал в выборах в 2000, 2008 и 2012 годах. В 2018-м кандидатом от КПРФ был Павел Грудинин.
Выборы президента России в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. Выдвижение кандидатов на пост главы государства уже началось. Для самовыдвиженцев этот этап продлится до 27 декабря, для кандидатов от партий — до 1 января.
Действующий российский лидер Владимир Путин 8 декабря объявил, что будет выдвигаться на новый срок. В числе его доверенных лиц источники РБК называли режиссера Никиту Михалкова, певца Shaman, гендиректора Мариинки и Большого театра Валерия Гергиева.
Проведение президентской избирательной кампании обойдется бюджету в 33,2 млрд руб. Ранее ЦИК представила логотип президентских выборов 2024 года, им стала латинская буква V в цветах российского флага.
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