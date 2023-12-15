Московские коммунисты рекомендовали Зюганова и Левченко на выборы

Сергей Левченко и Геннадий Зюганов (Фото: Александр Новиков / ТАСС)

Московское отделение КПРФ рекомендовало выдвинуть на выборы президента России кандидатуры председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и депутата Госдумы Сергея Левченко. Об этом сообщил руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин в телеграм-канале.

«Зюганов Геннадий Андреевич и Левченко Сергей Георгиевич рекомендованы в качестве кандидатов от КПРФ на выборы президента России», — говорится в сообщении.

Следующим этапом будет выдвижение кандидата на пост президента делегатами третьего этапа XVIII съезда КПРФ, который запланирован на 23 декабря.

Зюганов впервые баллотировался на пост президента в 1996 году. После этого он также участвовал в выборах в 2000, 2008 и 2012 годах. В 2018-м кандидатом от КПРФ был Павел Грудинин.

Выборы президента России в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. Выдвижение кандидатов на пост главы государства уже началось. Для самовыдвиженцев этот этап продлится до 27 декабря, для кандидатов от партий — до 1 января.

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