ЦИК показал логотип президентских выборов

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) представила логотип президентских выборов 2024 года, им стала латинская буква V в цветах российского флага. Эмблему показала председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии, передает ТАСС.

«Это латинская буква V, выполненная в цветах российского флага с вертикальными полосами. Справа от буквы расположена надпись «Выборы президента России 15–17 марта 2024». «Все просто, лаконично, очень емко», — сказала Памфилова, представляя логотип.

Логотип уже появился на сайте ЦИК.

Выборы президента России в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. Накануне их на 17 марта назначил Совет Федерации, затем ЦИК сообщила, что голосование будет трехдневным, комиссия приняла соответствующее постановление.

Согласно утвержденному ЦИК календарному плану мероприятий по подготовке и проведению президентских выборов, выдвижение кандидатов на пост главы государства уже началось. Этот этап продлится до 27 декабря для самовыдвиженцев и до 1 января — для кандидатов, выдвинутых партиями.

Право выдвигать кандидата на президентские выборы 2024 года имеют 25 политических партий. Пяти из них для регистрации кандидатуры не требуется собирать подписи избирателей. Это парламентские партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди».

О намерении баллотироваться на новый срок уже сообщил президент России Владимир Путин.