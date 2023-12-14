В Кремле определились с расположением предвыборного штаба Путина

Избирательный штаб Владимира Путина планируется разместить в Гостином дворе, рассказали источники РБК. Штаб откроется ближе к концу месяца

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Предвыборный штаб Владимира Путина планируется разместить в Гостином дворе, рассказал РБК источник, знакомый с обсуждением вопроса, и подтвердил собеседник, близкий к мэрии Москвы. О том, что рассматривается размещение штаба в Гостином дворе, слышал и еще один знакомый с обсуждением вопроса источник РБК.

Официально штаб откроется и заработает ближе к концу декабря, сказали два собеседника РБК. Прежде чем открыть штаб, необходимо, согласно закону «О выборах президента», зарегистрировать в ЦИК группу избирателей, поддерживающих выдвижение кандидата, открыть избирательный счет и оплатить аренду помещения, пояснил РБК источник в Центризбиркоме.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Многофункциональный комплекс «Гостиный двор» (Ильинка, 4) включает в себя 84 тыс. кв. м офисных помещений класса B, художественную галерею, рестораны и кафе. Гостиный двор находится в собственности у АО «Ильинское подворье».

До середины 2010-х комплекс полностью принадлежал структурам мэрии Москвы, в 2014 году город продал на открытом аукционе свою долю в 49% АО «Ильинское подворье» структурам бизнесмена Михаила Хубутии, которому уже на тот момент принадлежал 51% комплекса. По данным СПАРК, АО «Ильинское подворье» принадлежит физическому лицу — гражданину России, его имя не раскрывается. Из аудиторского заключения следует, что на конец 2022 года бенефициарным владельцем компании является бизнесмен Рафик Етумян — давний партнер Хубутии.

Там же, в Гостином дворе, штаб Путина располагался и перед президентскими выборами 2018 года. Тогда в штаб главы государства официально входили 14 человек — три сопредседателя (руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, глава медицинского центра им. Димы Рогачева Александр Румянцев, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин), начальник кремлевского управления по внутренней политике Андрей Ярин, занимавший должность руководителя аппарата штаба, ряд других чиновников Кремля, единороссов и представителей ОНФ.

Ярин войдет в штаб и в этот раз, будет его непубличным руководителем, ранее рассказывали источники РБК. Как именно официально будет называться должность кремлевского чиновника, собеседники РБК ответить затруднялись, позже один из них сообщил, что, как и в 2018-м, это будет позиция руководителя аппарата.

О своем намерении вновь участвовать в выборах Владимир Путин объявил 8 декабря, отвечая на просьбу спикера парламента ДНР, командира батальона «Спарта» Артема Жоги. Разговор состоялся после церемонии награждения президентом Героев России по случаю празднования Дня Героев Отечества.

9 декабря в центральном офисе ОНФ прошло заседание инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в президенты (он пойдет на выборы самовыдвиженцем). В состав группы, в частности, вошли секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, певица Полина Гагарина, актер и худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, шахматист Сергей Карякин, гимнаст Никита Нагорный, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко, Артем Жога и т.д.

16 декабря в московском «Зарядье» пройдет собрание группы избирателей (по сути заседание инициативной группы в расширенном составе) по выдвижению Путина. По закону, в такую группу должно входить не менее 500 человек.

Голосование на выборах президента будет трехдневным и пройдет с 15 по 17 марта.