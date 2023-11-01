Песков словами «трудно переоценить» описал роль России на рынке урана

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На мировом рынке урана сильная конкуренция, однако позициям России на нем ничего не угрожает, их трудно переоценить. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал намерение президента Франции Эмманюэля Макрона добиться увеличения экспорта урана из Казахстана в Евросоюз.

«Что касается уранового рынка — да, он конкурентен. Но в данном случае позиции российской стороны на этом рынке очень трудно переоценить», — сказал Песков.

Он также отметил, что Казахстан развивает отношения с другими странами по своему усмотрению.

«Казахстан — это суверенное государство и, конечно же, развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению», — отметил Песков. По его словам, Россия и Казахстан — союзники.

«Наши интересы объединены во многих интеграционных форматах. И мы развиваем с Казахстаном наши собственные отношения, коими мы весьма дорожим и в данном случае видим полную взаимность со стороны Астаны», — резюмировал пресс-секретарь президента России.

Ранее издания Politico и Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что Макрон намерен в ходе своего визита добиться расширения поставок урана из Казахстана и Узбекистана для ядерных реакторов своей страны. По сведениям агентства, есть и вторая цель — склонить республики Центральной Азии к отдалению от России за счет развития связей с Европой.



Казахстан находится в числе государств, с которыми страны «Большой семерки» решили углублять партнерство в связи с военными действиями на Украине и опасениями экономической экспансии Китая, рассказал Bloomberg дипломатический источник. Агентство отметило, что «ухаживание за республиками» со стороны Макрона является «частью более широкой тенденции». С президентом Франции прибыли 15 бизнес-лидеров из энергетического, агропродовольственного и горнодобывающего секторов.

