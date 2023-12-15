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Война санкций ,  
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Япония ввела санкции против российских алмазов

Япония ввела санкции против 57 российских компаний
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Война санкций
Япония подтвердила решение G7 о запрете импорта российских алмазов с начала 2024 года, ввела ряд санкций против директоров музеев и сенаторов с новых территорий, а также 57 российских компаний
Фото: Frazer Harrison / Getty Images
Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Япония расширила санкции против России, под ограничения попал импорт российских алмазов — он будет запрещен с 1 января. Кроме того, как сообщает МИД страны, Токио вводит ограничения против 57 организаций из России, среди которых:

  • Уральский завод гражданской авиации,
  • Брянский автомобильный завод,
  • ЦНИИ «Буревестник»,
  • Казанский пороховой завод,
  • ЦНИИ химии и механики и др.

Санкции также введены против детского омбудсмена в России Татьяны Москальковой, детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, замминистра обороны Татьяны Шевцовой, командующего войсками Центрального военного округа Андрея Мордвичева и др.

В отдельном списке перечислены лица, которых Токио назвал причастными к присоединению Россией Крыма и «дестабилизации Восточной Украины», в него попали 16 человек, среди которых:

  • Сергей Дубинский (Хмурый) и Леонид Харченко (Крот), которых суд в Гааге счел виновными в крушении малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году (Россия отвергала обвинения в причастности к авиакатастрофе. Минобороны утверждает, что самолет сбит «Буком», принадлежавшим ВСУ);
  • сенаторы от новых регионов Дмитрий Ворона, Константин Басюк, Дарья Лантратова;
  • Советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко;
  • Донецкий омбудсмен по правам человека Дарья Морозова;
  • Луганский омбудсмен по правам человека Виктория Сердюкова;
  • Бывший мэр Мариуполя Олег Моргун;
  • Генеральный директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин;
  • Директор Мариупольского краеведческого музея Наталья Капустникова;
  • Директор Херсонского областного краеведческого музея Татьяна Братченко;
  • Директор Херсонского областного художественного музея Наталья Десятова.

Британия запретит импорт алмазов из России с 2024 года
Политика
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Об ограничениях в отношении алмазной отрасли России страны «Большой семерки» (G7: США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония) объявили в начале декабря. С 1 января они запретили импорт российских непромышленных алмазов, «добытых, обработанных или произведенных в России». А к 1 марта 2024-го будет введен запрет на импорт российских алмазов, прошедших обработку в третьих странах.

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Алмазы — один из основных пунктов ближайшего, 12-го пакета санкций Евросоюза.

Кремль предупреждал о негативных последствиях для самих западных стран в случае введения ограничений против российских алмазов. «Как правило, получается, что частично срабатывает эффект бумеранга и страдают интересы самих европейцев», — считает представитель президента Дмитрий Песков. Российская сторона не раз призывала отменить международные рестрикции.

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Япония санкции алмазы

Пространство выбора

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