Британия запретит импорт алмазов из России с 2024 года

Британия вслед за странами G7 запретит импорт российских алмазов, сообщил МИД королевства. Там отметили, что после этого решения несанкционированным останется только экспорт с низким уровнем риска. Москва осуждает санкции Запада

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Великобритания запретит импорт российских алмазов с 1 января 2024 года по аналогии с запретом, который ранее согласовали страны G7, сообщил МИД королевства.

«Правительство Великобритании вводит отдельный закон, запрещающий импорт алмазов из России», — говорится в сообщении. Также под запрет попадет импорт ряда металлов.

Кроме того, новый пакет предусматривает ограничения на экспорт ряда товаров, которые могут быть использованы в военных или промышленных целях, в том числе это запчасти и электроника.

В министерстве отметили, что после начала боевых действий на Украине импорт в Великобританию из России упал на 94% (за 2022 год), а экспорт — на 74%. В Лондоне заявили, что продолжают оказывать санкционное давление на военные возможности Москвы. «По сути, после этого [пакета ограничений] несанкционированным останется только экспорт с низким уровнем риска, гуманитарный, продовольственный и медицинский экспорт», — подчеркнули в МИДе.

Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) объявили о запрете с 1 января на импорт «добытых, обработанных или произведенных в России» алмазов в начале декабря. Там также уточнили, что с 1 марта следующего года будет ограничен импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

В октябре глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что одним из основных пунктов 12-го пакета санкций против России будут ограничения на импорт российских алмазов. О том, что алмазы попадут под санкции, в ноябре сообщил также глава евродипломатии Жозеп Боррель.

ЕК приняла предложения по новому пакету ограничений, сказал 15 ноября представитель комиссии РБК. Они, по его словам, направлены на то, чтобы «урезать оставшиеся доходы России от экспорта алмазов в Европу и партнерские страны». По информации AFP, запрет на покупку российских камней, обработанных в третьих странах, по предложению ЕК вступит в силу в сентябре 2024 года.

Замминистра финансов России Алексей Моисеев предупреждал, что санкции против поставок алмазов из России приведут к нарушению конкуренции на мировом рынке и могут ударить по уязвимым слоям населения в странах с алмазной отраслью. По его словам, именно западные страны «несут полную ответственность за серьезные последствия намеренного искажения мирового алмазного рынка и последовательного срыва Кимберлийского процесса».