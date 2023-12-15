Минфин допустил временное госуправление активами производителя «Хортицы»

Активы холдинга Global Spirits, основателя которого, Евгения Черняка, в июле обвинили в финансировании ВСУ, могут перейти под временное управление Росимущества

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Минфин России прорабатывает вопрос о введении временного управления Росимуществом в отношении российских активов международного алкогольного холдинга Global Spirits, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Всего речь идет о девяти юридических лицах, которые могут входить в Global Spirits: дистрибьютор «Стандарт качества» (раньше назывался ТД «Мегаполис»), группа «Традиции успеха» (владеет заводами «Русский Север» и «Родник и К»), Феодосийский завод коньяков и вин, Крымский винный дом и др.

Global Spirits выпускал водку под брендами «Хортиця», «Мороша», «Первак» и др.

В июле против основателя холдинга, украинского бизнесмена Евгения Черняка, российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК (финансирование терроризма). Его обвинили в перечислении денег на нужды ВСУ и объявили в розыск. По указанной статье Черняку грозит от восьми до 15 лет или пожизненный срок. Позднее он был заочно арестован.



СК также сообщал, что решается вопрос об аресте долей организаций, так как их руководителей подозревают в финансировании ВСУ. О каких именно компаниях шла речь, не уточнялось.

Как писал «Коммерсантъ», с февраля по апрель 2022 года украинской стороне было перечислено более 500 млн руб., в том числе «для осуществления террористической деятельности в России». Источники издания отмечали, что средства могли идти на оплату диверсий на железных дороге и поджогов военкоматов.



Через неделю после возбуждения дела Черняка внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В августе в том же списке оказался владелец заводов «Русский север» и «Родник и К» Александр Беспалов.

По данным «Ъ», Беспалов стал собственником заводов в апреле 2022-го, раньше им владели кипрские компании. Как говорили источники газеты, предприятия были связаны с Черняком. В Global Spirits отрицали связи бизнесмена с этими активами в России. Из-за смены собственника предприятиям пришлось отказаться от марок Global Spirits, в том числе и «Хортицы» — водка стала называться «Хорта».