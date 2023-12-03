Израиль направил в Красное море военные корабли и подводную лодку

Израиль направил несколько военных кораблей и передовую подводную лодку в Красное море, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По словам собеседников, меры приняты для наблюдения за перемещениями Ирана. Там отметили, что в Красном море израильские корабли координируют действия с американскими.

3 декабря йеменские хуситы атаковали британское торговое судно в Красном море. Al-Arabiya со ссылкой на данные британской компании в области безопасности в море Ambrey сообщило, что судно, шедшее под флагом Багамских островов, попало под ракетный обстрел.

По данным Al-Hadath, один из кораблей шел под флагом Соединенного Королевства, с британским экипажем. В ответе на атаку хуситов участвовали корабли США и Израиля, рассказали собеседники телеканала.

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари во время брифинга заявил, что два судна, попавшие под атаку йеменских хуситов в Красном море, не связаны с Израилем. Он добавил, что один из кораблей в критическом положении и «есть опасность, что оно может затонуть». Израильская сторона осудила действия хуситов.

В середине ноября йеменские хуситы заявили о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями. Свои действия они объяснили ответом на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа».