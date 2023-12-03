 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Израиль направил в Красное море военные корабли и подводную лодку

Al Hadath: Израиль разместил военные корабли и подводную лодку в Красном море
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Израиль направил несколько военных кораблей и передовую подводную лодку в Красное море, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По словам собеседников, меры приняты для наблюдения за перемещениями Ирана. Там отметили, что в Красном море израильские корабли координируют действия с американскими.

3 декабря йеменские хуситы атаковали британское торговое судно в Красном море. Al-Arabiya со ссылкой на данные британской компании в области безопасности в море Ambrey сообщило, что судно, шедшее под флагом Багамских островов, попало под ракетный обстрел.

По данным Al-Hadath, один из кораблей шел под флагом Соединенного Королевства, с британским экипажем. В ответе на атаку хуситов участвовали корабли США и Израиля, рассказали собеседники телеканала.

Израиль нанес 10 тыс. ударов по сектору Газа с начала войны
Политика
Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари во время брифинга заявил, что два судна, попавшие под атаку йеменских хуситов в Красном море, не связаны с Израилем. Он добавил, что один из кораблей в критическом положении и «есть опасность, что оно может затонуть». Израильская сторона осудила действия хуситов.

В середине ноября йеменские хуситы заявили о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями. Свои действия они объяснили ответом на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа».

Программа развития РБК Pro Делегирование: как передавать задачи сотрудникам
Теги
Израиль хуситы Красное море Йемен ЦАХАЛ
Материалы по теме
Fox News узнал о задержании захватчиков танкера у побережья Йемена
Политика
ВМС США убедились, что танкер у берегов Йемена находится в безопасности
Политика
У берегов Йемена захватили связанный с Израилем танкер с россиянами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
В Дагестане призвали изменить воспитание детей после драки девочек Общество, 23:17
Сапольски, импринтинг и окружение: зачем общаться с незнакомцами 23:10
Израиль направил в Красное море военные корабли и подводную лодку Политика, 22:56
Буллинг по-взрослому: как выявить травлю в коллективе РБК и МТС, 22:47
Почему выросла недвижимость на горнолыжных склонах и в теплых странах РБК и Ингосстрах, 22:24
В Эстонии предупредили выезжающих в Россию о возможном закрытии границы Политика, 22:18
Израиль нанес 10 тыс. ударов по сектору Газа с начала войны Политика, 22:13
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Что нужно, чтобы начать продавать на маркетплейсе. Чек-лист РБК и Яндекс Маркет, 22:01
Zivert станет новым наставником в шоу «Голос» Общество, 22:00
Израиль объявил о начале таких же мощных боев на юге Газы, как на севере Политика, 21:41
Дисплей для слепых зон и мощный мотор: все о новом внедорожнике РБК и Jaecoo, 21:38
Снегопад в Европе привел к отмене сотен авиарейсов Общество, 21:34
В чем выгода работы с самозанятыми для бизнеса РБК и Сбер, 21:15
Подоляк заявил об отсутствии конфликта между Зеленским и Залужным Политика, 21:13