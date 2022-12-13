Политика ,
0
Politico узнал, что ЕС согласовал заморозку €6,3 млрд для Венгрии
Politico: ЕС согласовал заморозку средств для Венгрии в размере €6,3 млрд
Большинство стран Евросоюза согласовали заморозку средств для Венгрии из Фонда сбалансированного развития ЕС в размере €6,3 млрд. Об этом сообщает Politico.
Изначально ЕС планировал заморозить €7,5 млрд из-за опасений, что эти деньги могут помочь развитию взяточничества в Венгрии. В знак протеста Будапешт блокировал пакет помощи ЕС для Украины в размере €18 млрд евро.
После этого сумма была снижена в обмен на отказ Будапешта от своего вето по пакету помощи Киеву.
Материал дополняется
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
2,3% - вот это прибавка!
10,3% - вот это выигрыш!
Вот это ОТКРЫТИЕ