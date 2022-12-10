Европейский Совет согласовал выделение Украине кредита на €18 млрд в 2023 году

Киев, Украина (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Европейский Совет согласовал выделение Украине в 2023 году льготного кредита на €18 млрд. Об этом говорится на сайте Европейского совета. На следующей неделе документы передадут на утверждение Европарламенту.

«Кредит будет иметь десятилетний льготный период. <...> Гарантии по этому заимствованию будут предоставлены либо из бюджета ЕС, либо государствами-членами», — говорится в сообщении.

В начале ноября Еврокомиссия приняла решение в 2023 году предоставить Украине €18 млрд в виде «очень льготных кредитов» на выплату зарплат и пенсий, обеспечение работы больниц и школ и восстановление разрушенной после обстрелов критической инфраструктуры.

В начале декабря агентство Assosiated Press сообщило, что на решение Еврокомиссии наложило вето правительство Венгрии. Как пишет агентство, из-за вето Венгрии остальным 26 странам — членам ЕС потребуется разработать новый, более сложный план, чтобы гарантировать Киеву, что помощь продолжит поступать в 2023 году.

«В итоге было найдено соглашение насчет формулировок, которые позволяют гибко и быстро направлять средства Украине без кардинального изменения способа управления ЕС своими средствами. Я говорю «соглашение», но на самом деле это соглашение было минус один», — прокомментировал ситуацию председатель экономического и финансового комитета Совета ЕС.