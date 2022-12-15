Спикер киргизского парламента отчитал министра за доклад на русском языке

Министр стала докладывать о борьбе со смогом на русском, но спикер парламента перебил ее, спросив, почему она говорит не на киргизском, и попросил перейти на государственный язык. Русский в стране — официальный язык

Динара Кутманова (Фото: dinara_kutmanova_official / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Спикер Жогорку Кенеша (парламент) Киргизии Нурланбек Шакиев сделал замечание министру природных ресурсов и экологии Динаре Кутмановой за то, что она стала докладывать о борьбе со смогом на русском языке, сообщает агентство «АКИpress». В республике киргизский язык является государственным, а русский — официальным.

На видеозаписи заседания в начале выступления Кутманова попросила разрешения говорить на русском, после чего начала доклад.

Тогда Шакиев перебил ее и спросил: «Кто вам разрешил докладывать не на госязыке?». «Попросила разрешения у депутатов, у спикера», — ответила она. «Когда? Я только слышу об этом», — сказал он.

Спикер напомнил Кутмановой о правилах докладывать на государственном языке и попросил ее продолжать на нем. Министр согласилась и перешла на киргизский.

Осенью 2020 года член Конституционного совещания Садирдин Торалиев предложил лишить русский статуса официального языка. Как он пояснил, молодежь перестала говорить на киргизском. Затем Торалиев извинился за свои слова.

Президент Садыр Жапаров позднее пообещал оставить русский официальным языком в стране, напомнив, что этот статус закреплен в Конституции страны. «Русский — не только официальный, но и язык межнационального общения в стране. <...> Я, как президент и гарант прав и свобод человека и гражданина, решительно против любых попыток политических манипуляций в этом вопросе», — отмечал он.

В конце ноября этого года Шакиев предложил переименовать все четыре района Бишкека — Ленинский, Первомайский, Октябрьский и Свердловский, дав им киргизские названия. «Каждый кыргызстанец должен знать кыргызский язык. <...> Не знать другие языки не стыдно, стыдно не знать родной язык», — говорил спикер парламента.