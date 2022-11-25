В Киргизии призвали изменить русские названия районов Бишкека

Бишкек делится на четыре района: Ленинский, Первомайский, Октябрьский и Свердловский. Спикер парламента призвал дать им киргизские названия. В Киргизии не впервые выступают с таким предложением

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Спикер Жогорку Кенеша (однопалатного парламента) Киргизии Нурлан Шакиев заявил о необходимости переименовать все четыре района Бишкека и дать им киргизские названия, передает «Sputnik-Кыргызстан».

Во время выступления на общенародном курултае (съезде) Шакиев обратил внимание, что в стране есть местности и водоемы, которые носят иностранные названия. Изменить их необходимо в рамках плана по развитию государственного языка, считает он. Государственным языком в Киргизии является киргизский, русский имеет статус официального.

«Был принят закон о государственном языке, но более чем за 30 лет ничего не сделано, все осталось на бумаге. Каждый кыргызстанец должен знать кыргызский язык. <...> Не знать другие языки не стыдно, стыдно не знать родной язык», — заявил спикер.

Бишкек делится на четыре административных района: Ленинский, Первомайский, Октябрьский и Свердловский. В июне о необходимости переименовать их, сделав акцент на национальной идеологии, говорил депутат Таалайбек Усубалиев, сообщает Kaktus.Media. Парламентарий предлагал назвать районы в честь писателя Чингиза Айтматова, первого секретаря ЦК Компартии Киргизской ССР Турдакуна Усубалиева, актера и народного артиста СССР Суйменкула Чокморова и других киргизских политиков и деятелей культуры.

Призывы переименовать районы Бишкека звучат не первый год. Например, киргизские парламентарии озвучивали их в декабре 2017 года. В феврале текущего года в мэрии города говорили, что рассматривают предложения по этому вопросу, «решение будет принято в соответствии с законом».

В ноябре президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о переименовании некоторых населенных пунктов в Баткенской области страны «в целях укрепления национальной идеологии, а также улучшения духовно-нравственного воспитания граждан на основе исторических традиций и ценностей».