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Шольц поспорил с Макроном о возможности торговой войны с США

Макрон ранее заявлял, что американский закон о снижении инфляции является «сверхагрессивным» и может привести к расколу Запада. По словам Шольца, закон не должен повлиять на отношения между США и ЕС
Фото: Clemens Bilan / EPA / ТАСС
Фото: Clemens Bilan / EPA / ТАСС

Американский закон о снижении инфляции (Inflation Reduction Act — IRA) не должен повлиять на отношения между США и Евросоюзом, наоборот, их следует укреплять, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Bloomberg.

«Мы не должны позволять разделять нас в трансатлантических отношениях. <...> Наоборот, мы должны гораздо теснее сотрудничать и укреплять совместную торговлю с США», — сказал он.

В то же время Франция обвинила Вашингтон в проведении промышленной политики в «китайском стиле», которая дискриминирует неамериканские компании. Кроме этого, Париж намерен подать иск в ВТО по поводу принятия данного закона, отмечает Bloomberg. Французский президент Эммануэль Макрон ранее предупреждал, что IRA может привести к расколу Запада. Он также назвал закон «сверхагрессивным» по отношению к бизнесу Франции, указав, что он «убьет много рабочих мест».

Президент США Джо Байден подписал IRA в августе этого года. Закон предусматривает выделение $430 млрд на сокращение затрат на здравоохранение, энергию, снижение вредных выбросов, налоговую реформу, сокращение дефицита. Одним из его направлений является предоставление льгот для тех семей, которые перейдут на экологически чистую энергию и электромобили, — они смогут сэкономить более $1 тыс. в год.

По данным источников агентства, администрация Шольца рассчитывает, что ЕС сможет выделить достаточно субсидий и оптимизировать распределение существующих средств на национальных уровнях, таким образом нивелируя любые внешние торговые ограничения.

Bloomberg отмечает, что план Германии может «вызвать раздражение» у многих стран ЕС, настаивающих на более строгих ответных мерах, «поскольку не все государства-члены имеют финансовые ресурсы для поддержки отечественных компаний».

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В конце октября The Telegraph писала, что запуск Шольцем схемы внутренней энергетической помощи на €200 млрд без предварительных консультаций с французской стороной привел Париж «в ярость». Из-за этого Франция и Германия до января отложили правительственные консультации.

Кроме того, французская сторона была недовольна решением Шольца посетить Китай и встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. В Елисейском дворце рассчитывали, что канцлер поедет туда вместе с Макроном.

Французский лидер в конце октября раскритиковал США за «двойные стандарты» в энергетической политике. По его словам, Вашингтон продает СПГ Европе по завышенным ценам, тогда как внутри страны газ недорогой.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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