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Политика ,  
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Эрдоган обвинил Россию и США в нарушении договоренностей по курдам
Турецкий президент утверждает, что на севере Сирии остались боевые группы курдов, По его словам, последние продают нефть правительству Башара Асада
Фото: Pool Presidential Press Service / AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью HaberTurk заявил, что Россия и США не выполнили взятые на себя обязательства по выводу отрядов курдской милиции из районов, граничащих с Турцией. Об этом также сообщает Reuters.

По словам Эрдогана, Москва и Вашингтон обещали добиться отхода курдских военизированных отрядов из зоны безопасности вдоль турецко-сирийской границы. «Они заявляли, что террористов на этой территории не будет, но они там все еще есть», - заявил турецкий президент. По его словам, местные жители по-прежнему просят у Анкары военной помощи, а отряды курдской самообороны продолжают утверждать, что они выступают от имени всех курдов.

В этом же интервью турецкий президент вновь обвинил сирийских курдов в том, что они тесно связаны с Рабочей партией Курдистана – действующей на юго-востоке организацией, которую в Анкаре считают террористической.

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Эрдоган также заявил, что сирийские курды сотрудничают с режимом сирийского президента Башара Асада, продавая ему нефть, добытую в провинции Дейр-эз-Зор.

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В начале сентября Турция начала операцию «Источник мира» против военизированных отрядов курдов на севере Сирии. В течение нескольких дней турецкой армии и поддерживаемыми Анкарой отрядами сирийской оппозиции удалось занять ряд населенных пунктов в провинциях Ракка и Хасека. Дальнейшее продвижение турецкой армии было остановлено после переговоров с участием США и Россией. Москва в частности договорилась с Анкарой о создании зоны безопасности на курдских территориях, которые совместно патрулируют российские и турецкие военные. Одновременно провинции Ракка и Хасека покинули американские солдаты, которые сконцентрировались на охране нефтяных месторождений на юго-востоке Сирии.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, курды
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