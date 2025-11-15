 Перейти к основному контенту
Политика
0

США связали удары по судам у Венесуэлы с угрозой применения химоружия

В меморандуме Минюста США, обосновывающем удары по судам в Карибском море, говорится, что фентанил в прошлом использовался как химоружие. К документу отнеслись с критикой демократы и республиканцы

Власти США обосновывают законность по судам в Карибском море, подозреваемым в перевозе наркотиков, тем, что синтетический опиоид фентанил может быть использован как химическое оружие, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с меморандумом Минюста.

Документ был подготовлен летом, его содержание все еще не обнародовано. WSJ отмечает, что приведенные там аргументы для проведения операции против морских каналов поставки наркотиков вызвали резкую критику со стороны демократов и некоторых республиканцев.

В меморандуме, в частности, говорится, что фентанил использовался в качестве оружия в прошлом. При этом, как сказал газете неназванный представитель Минюста, «в заключении прямо указано, что оно не опирается на аргумент о противодействии распространению [химоружия]».

CBS узнал о представлении Трампу вариантов операции в Венесуэле
Политика
Фото:Mindaugas Kulbis / AP / ТАСС

По данным издания, основное юридическое основание для операции связано с решением администрации Дональда Трампа признать наркокартели иностранными террористическими организациями. Это, как указано в документе, делает их законными военными целями, поскольку группировки «занимаются контрабандой наркотиков для финансирования смертоносных и дестабилизирующих действий против США и их союзников».

Венесуэла, где действует признанная США террористической организация Tren de Aragua, долгое время служила транзитным маршрутом для колумбийского кокаина, отмечает WSJ. Однако, указывают эксперты, нет никаких доказательств, что страна производит или способствует перевозкам фентанила, который обычно производится в Мексике и контрабандой перевозится по суше.

Вооруженные силы США наносят удары по морским целям у берегов Венесуэлы с начала сентября. 14 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear («Южное копье»). По данным CBS, Трампу представили варианты возможных операций в Венесуэле, включая удары по суше. До этого в Белом доме заявили, что юридических обоснований для атак на какие-либо наземные цели в этой стране нет.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне обострения с США призвал американский народ и Трампа к прекращению «бесконечных войн» и миру. Кремль выразил надежду, что до дестабилизации ситуации в Карибском бассейне не дойдет.

Наталия Анисимова
Венесуэла наркотики наркокартели США

