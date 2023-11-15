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Си Цзиньпин предупредил о невыносимых последствиях конфликта США и Китая

Си Цзиньпин: конфликт США и Китая может привести к невыносимым последствиям
Китайский лидер приехал в США на встречу с Байденом. Перед ней оба политика заявили, что отношения двух стран не должны перерасти в конфликт
Встреча Си Цзиньпина&nbsp;(второй слева) и Джо Байдена (третий справа)
Встреча Си Цзиньпина (второй слева) и Джо Байдена (третий справа) (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Для США и Китая «не вариант» поворачиваться спиной друг к другу, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Джо Байденом в Сан-Франциско, передает NBC.

«Одной стороне нереально перестроить другую, а конфликты и конфронтация будут иметь невыносимые последствия для обеих сторон. Мир в целом достаточно велик, чтобы обе страны могли добиться успеха», — сказал Си Цзиньпин.

По его словам, отношения Пекина и Вашингтона «никогда не были гладкими» за последние полвека, «однако они продолжали двигаться вперед с перипетиями и поворотами».

Байден в своем вступительном слове отметил, что конкуренция между странами не должна вылиться в конфликт. Он поблагодарил китайского лидера за приезд и подчеркнул, что им обоим важно «четко понимать друг друга», «без каких-либо заблуждений».

По его словам, прошлые дискуссии двух политиков были «прямыми и откровенными». «Как всегда, ничто не заменит беседу лицом к лицу», — отметил американский лидер, передает CNN.

Что ожидать от переговоров Байдена и Си в Сан-Франциско
Политика
Джо Байден и Си Цзиньпин

Си Цзиньпин посещает США как лидер Китая в пятый раз, в целом это его десятая поездка. Впервые он побывал в стране в 1985 году, что считается его первой зарубежной поездкой. Тогда нынешний председатель КНР приехал в Айову как руководитель делегации пищевой промышленности из провинции Хэбэй. Bloomberg сообщал, что Си Цзиньпин по сей день поддерживает отношения с теми, с кем познакомился во время этого визита, и эти люди — среди них простые жители Айовы — были приглашены на ужин с ним, который пройдет в рамках его текущей поездки.

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Байден не был в Китае в качестве президента США. Он посещал страну четыре раза. Впервые — в 1979 году, в составе делегации комитета сената по международным делам. Затем — в 2001-м, когда уже возглавил этот комитет. В 2011 и 2013 годах Байден прилетал в Пекин уже как вице-президент США. В тот период они с Си Цзиньпином часто встречались. Впервые в качестве главы государства Байден провел очные переговоры с китайским коллегой в ноябре 2022 года перед открытием саммита G20 на Бали.

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Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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Цзиньпин Си

политик, председатель КНР

15 июня 1953 года
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