Си Цзиньпин предупредил о невыносимых последствиях конфликта США и Китая

Китайский лидер приехал в США на встречу с Байденом. Перед ней оба политика заявили, что отношения двух стран не должны перерасти в конфликт

Встреча Си Цзиньпина (второй слева) и Джо Байдена (третий справа) (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Для США и Китая «не вариант» поворачиваться спиной друг к другу, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Джо Байденом в Сан-Франциско, передает NBC.

«Одной стороне нереально перестроить другую, а конфликты и конфронтация будут иметь невыносимые последствия для обеих сторон. Мир в целом достаточно велик, чтобы обе страны могли добиться успеха», — сказал Си Цзиньпин.

По его словам, отношения Пекина и Вашингтона «никогда не были гладкими» за последние полвека, «однако они продолжали двигаться вперед с перипетиями и поворотами».

Байден в своем вступительном слове отметил, что конкуренция между странами не должна вылиться в конфликт. Он поблагодарил китайского лидера за приезд и подчеркнул, что им обоим важно «четко понимать друг друга», «без каких-либо заблуждений».

По его словам, прошлые дискуссии двух политиков были «прямыми и откровенными». «Как всегда, ничто не заменит беседу лицом к лицу», — отметил американский лидер, передает CNN.

Си Цзиньпин посещает США как лидер Китая в пятый раз, в целом это его десятая поездка. Впервые он побывал в стране в 1985 году, что считается его первой зарубежной поездкой. Тогда нынешний председатель КНР приехал в Айову как руководитель делегации пищевой промышленности из провинции Хэбэй. Bloomberg сообщал, что Си Цзиньпин по сей день поддерживает отношения с теми, с кем познакомился во время этого визита, и эти люди — среди них простые жители Айовы — были приглашены на ужин с ним, который пройдет в рамках его текущей поездки.

Байден не был в Китае в качестве президента США. Он посещал страну четыре раза. Впервые — в 1979 году, в составе делегации комитета сената по международным делам. Затем — в 2001-м, когда уже возглавил этот комитет. В 2011 и 2013 годах Байден прилетал в Пекин уже как вице-президент США. В тот период они с Си Цзиньпином часто встречались. Впервые в качестве главы государства Байден провел очные переговоры с китайским коллегой в ноябре 2022 года перед открытием саммита G20 на Бали.