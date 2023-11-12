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«Старые друзья» Си Цзиньпина из Айовы посетят ужин с ним в Калифорнии

Bloomberg: «старые друзья» Си Цзиньпина из Айовы посетят ужин с ним в Калифорнии
Си Цзиньпин в 1985 году посетил Айову и с тех пор поддерживает связь с несколькими жителями штата, которые сопровождали его в этом визите. В ближайшие дни китайский лидер приедет в США на саммит АТЭС и сможет встретиться с ними
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Sputnik / Sergei Savostyanov / Pool / Reuters)

Ужин с председателем КНР Си Цзиньпином в Калифорнии на следующей неделе посетит группа его «старых друзей» из Айовы, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что эти люди познакомились с будущим китайским лидером 38 лет назад — во время его визита в США как руководителя делегации пищевой промышленности из провинции Хэбэй в 1985 году.

«Мы даже не знаем, почему мы ему нравимся» — сказала одна из приглашенных, 85-летняя Сара Ланде. Она подчеркнула, что члены группы — «обычные» люди и они хотят встретиться с китайским лидером.

В числе других приглашенных — Лука Беррон, который во время визита Си Цзиньпина был чиновником по вопросам экономического развития Айовы и возил китайского гостя по объектам местных компаний и фермам; Гэри и Паула Дворчак — в доме их родителей Си Цзиньпину была предоставлена спальня. В доме Ланде нынешний лидер Китая останавливался на обед — из окон открывался вид на Миссисипи, которую очень хотел увидеть Си Цзиньпин, читавший произведения Марка Твена (писатель некоторое время был лоцманом на пароходе, который ходил по этой реке).

В 2012-м (за год до избрания председателем КНР), когда Си Цзиньпин в качестве зампреда снова посещал США, он также встречался со своими друзьями из Айовы. Тогда они собрались в доме Ланде в городе Маскатин в самом штате.

«Он сказал: «Вы были первыми людьми, которых я встретил в Америке, и для меня вы — Америка», — вспоминает Ланде. Тогда последовало приглашение для более чем десятка из знакомых Си Цзиньпина в Китай, поездку организовали за два месяца. На банкете в честь них был не только Си Цзиньпин, но и его жена Пэн Лиюань.

По словам Ланде, супруга китайского лидера на встрече сказала: «Если мы когда-нибудь уйдем на пенсию, я заберу свою дочь, и мы поедем в Маскатин».

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Си Цзиньпин приедет в США на саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. Там ожидается встреча политика с президентом США Джа Байденом.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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