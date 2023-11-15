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Военная операция на Украине ,  
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СБУ завела дело против Ирины Фарион из-за слов о русскоязычных в ВСУ

СБУ завела дело против экс-нардепа Фарион из-за слов о русскоговорящих в ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Экс-депутат Рады Фарион заявила, что не считает русскоговорящих военных ВСУ украинцами. Ее слова вызвали критику, языковой омбудсмен обратился в СБУ, ведомство завело дело в том числе по статье о нарушении равноправия
Ирины Фарион
Ирины Фарион (Фото: farioniryna / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело в отношении бывшего депутата Рады Ирины Фарион из-за ее недавних высказываний о том, что она не воспринимает русскоязычных военных ВСУ и не считает их украинцами.

Кроме того, отметили в ведомстве, в соцсетях Фарион опубликовала скриншот сообщения от студента из Крыма, не скрыв при этом его персональные данные, что стало «основанием его преследования со стороны российских спецслужб».

Дело в отношении экс-нардепа завели по следующим статьям УК Украины:

  • ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) — до трех лет лишения свободы;
  • ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему) — лишение свободы на срок от трех до пяти лет;
  • ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых средствами связи или через компьютер) — ограничение свободы на срок до трех лет;
  • ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) — ограничение свободы на срок до трех лет.

«СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион. Досудебное расследование продолжается», — говорится в сообщении.

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Киев, Украина

В интервью украинской журналистке Янине Соколовой (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, МВД объявило ее в розыск) 5 ноября Фарион, говоря о русскоговорящих военных в украинской армии, сказала: «Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке. Так пусть себя назовут русскими, ну и все. Что им мешает? <...> Они такие большие патриоты, покажите свой патриотизм».

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Студенты Института гуманитарных и социальных наук Национального университета «Львовская политехника», где Фарион является доцентом кафедры украинского языка, потребовали ее увольнения.

Вуз, комментируя ситуацию, отметил, что не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне университета. «Каждый воин, защищающий нашу землю, независимо от вероисповедания или языка общения, заслуживает высочайшего уважения и признательности. И это — нерушимая позиция университета», — добавили там.

Языковой омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем телеграм-канале сообщил, что обратился в Нацполицию, СБУ и другие органы власти в связи с «видеоматериалом, в котором транслируются негативные высказывания и обвинения в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые общаются на языках нацменьшинств». Он назвал такие высказывания «притеснением», добавив: «Дискриминация и дискредитация любого на Украине запрещена».

8 ноября бывшая депутат опубликовала в своем телеграм-канале письмо студента-филолога из Крыма Максима Глебова, который поддержал ее позицию. 13 ноября стало известно, что студентом заинтересовались в Центре по противодействию экстремизму МВД в Симферополе. После этого появилось видео, на котором Глебов принес извинения на русском языке. «Коммерсантъ» писал, что ему может грозить крупный штраф.

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Фото:Oleh Dubyna / Shutterstock

Ирина Фарион не раз выступала против использования русского языка на Украине. В 2013 году она, будучи депутатом Рады от партии «Свобода», предложила избавиться от термина «Великая Отечественная война», а прежде говорила детям в детском саду, что их имена — Наташа, Вова, Миша, Маша — звучат не по-украински.

В 2015 году СК России возбудил уголовное дело в отношении Фарион по подозрению в подстрекательстве к совершению убийства и возбуждении вражды. Следствие утверждало, что Фарион выступила с призывами к «действиям, побуждающим уничтожать Россию как государство и русских как группу лиц по национальному признаку».

В 2019 году Фарион потребовала отправить в тюрьму нынешнего президента Украины Владимира Зеленского (тогда он был кандидатом на выборах) в тюрьму из-за того, что он обратился к своим избирателям на русском языке. По ее мнению, таким образом Зеленский «насилует язык на глазах у всей страны» и тех людей, которые защищают Украину.

После того как на Украине вступил в силу закон, закрепляющий украинский язык как единственный государственный, Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались «за гранью исторической парадигмы страны», и посоветовала им «паковать манатки».

Президент России Владимир Путин говорил, что если бы на Украине нормально относились к русскому языку, людям и культуре, то не «было бы этих переворотов государственных» и Москве не пришлось бы «действовать в том же Крыму так, как мы действовали».

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
СБУ уголовное дело депутат русский язык Ирина Фарион
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