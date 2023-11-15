СБУ завела дело против Ирины Фарион из-за слов о русскоязычных в ВСУ

Экс-депутат Рады Фарион заявила, что не считает русскоговорящих военных ВСУ украинцами. Ее слова вызвали критику, языковой омбудсмен обратился в СБУ, ведомство завело дело в том числе по статье о нарушении равноправия

Ирины Фарион (Фото: farioniryna / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело в отношении бывшего депутата Рады Ирины Фарион из-за ее недавних высказываний о том, что она не воспринимает русскоязычных военных ВСУ и не считает их украинцами.

Кроме того, отметили в ведомстве, в соцсетях Фарион опубликовала скриншот сообщения от студента из Крыма, не скрыв при этом его персональные данные, что стало «основанием его преследования со стороны российских спецслужб».

Дело в отношении экс-нардепа завели по следующим статьям УК Украины:

ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) — до трех лет лишения свободы;

ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему) — лишение свободы на срок от трех до пяти лет;

ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых средствами связи или через компьютер) — ограничение свободы на срок до трех лет;

ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) — ограничение свободы на срок до трех лет.

«СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион. Досудебное расследование продолжается», — говорится в сообщении.

В интервью украинской журналистке Янине Соколовой (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, МВД объявило ее в розыск) 5 ноября Фарион, говоря о русскоговорящих военных в украинской армии, сказала: «Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке. Так пусть себя назовут русскими, ну и все. Что им мешает? <...> Они такие большие патриоты, покажите свой патриотизм».

Студенты Института гуманитарных и социальных наук Национального университета «Львовская политехника», где Фарион является доцентом кафедры украинского языка, потребовали ее увольнения.

Вуз, комментируя ситуацию, отметил, что не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне университета. «Каждый воин, защищающий нашу землю, независимо от вероисповедания или языка общения, заслуживает высочайшего уважения и признательности. И это — нерушимая позиция университета», — добавили там.

Языковой омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем телеграм-канале сообщил, что обратился в Нацполицию, СБУ и другие органы власти в связи с «видеоматериалом, в котором транслируются негативные высказывания и обвинения в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые общаются на языках нацменьшинств». Он назвал такие высказывания «притеснением», добавив: «Дискриминация и дискредитация любого на Украине запрещена».

8 ноября бывшая депутат опубликовала в своем телеграм-канале письмо студента-филолога из Крыма Максима Глебова, который поддержал ее позицию. 13 ноября стало известно, что студентом заинтересовались в Центре по противодействию экстремизму МВД в Симферополе. После этого появилось видео, на котором Глебов принес извинения на русском языке. «Коммерсантъ» писал, что ему может грозить крупный штраф.

Ирина Фарион не раз выступала против использования русского языка на Украине. В 2013 году она, будучи депутатом Рады от партии «Свобода», предложила избавиться от термина «Великая Отечественная война», а прежде говорила детям в детском саду, что их имена — Наташа, Вова, Миша, Маша — звучат не по-украински.

В 2015 году СК России возбудил уголовное дело в отношении Фарион по подозрению в подстрекательстве к совершению убийства и возбуждении вражды. Следствие утверждало, что Фарион выступила с призывами к «действиям, побуждающим уничтожать Россию как государство и русских как группу лиц по национальному признаку».

В 2019 году Фарион потребовала отправить в тюрьму нынешнего президента Украины Владимира Зеленского (тогда он был кандидатом на выборах) в тюрьму из-за того, что он обратился к своим избирателям на русском языке. По ее мнению, таким образом Зеленский «насилует язык на глазах у всей страны» и тех людей, которые защищают Украину.

После того как на Украине вступил в силу закон, закрепляющий украинский язык как единственный государственный, Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались «за гранью исторической парадигмы страны», и посоветовала им «паковать манатки».

Президент России Владимир Путин говорил, что если бы на Украине нормально относились к русскому языку, людям и культуре, то не «было бы этих переворотов государственных» и Москве не пришлось бы «действовать в том же Крыму так, как мы действовали».