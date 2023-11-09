Вице-премьер Украины заявила, что в стране нет русского меньшинства

На Украине нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство, заявила украинский вице-премьер. Москва неоднократно заявляла о дискриминации русского языка на Украине

Киев, Украина (Фото: Ed Ram / Getty Images)

На Украине нет русского меньшинства, поэтому данный вопрос не обсуждается на переговорах с ЕС по обеспечению прав меньшинств. Об этом заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает «Европейская правда».

«Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство. Есть украинцы, часть из которых разговаривают на русском языке», — сказала она.

При этом Стефанишина сочла важным вопрос обеспечения прав меньшинств на пути Украины к членству в ЕС.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. В ЕК подчеркнули, что они должны официально начаться после того, как Киев выполнит оставшиеся условия для начала процесса вступления в союз, связанные с усилением борьбы с коррупцией, принятием закона о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и усилением гарантий для национальных меньшинств. Вопрос о правах нацменьшинств поднимала Венгрия, обеспокоенная положением венгров в Закарпатье.

Глава МИД России Сергей Лавров в августе отмечал, что в инициативах по Украине тема судьбы русских в этой стране замалчивается, хотя нарушение их прав продолжается. По его мнению, Запад мог бы попросить Киев представить еще одну «формулу» о положении русских и других нацменьшинств в стране.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что русских и русскоговорящих «просто выдавливают» с их исторических территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о нацменьшинствах в прошлом декабре. Венецианская комиссия (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) делала замечания к закону в том числе из-за вопросов об использовании языков нацменьшинств. Верховная рада 21 сентября приняла поправки к закону. Документ определяет, кто такие нацменьшинства; разрешает использование их языков в рекламе, во время мероприятий, в медиа.

В заключении Венецианской комиссии от 9 октября поправки в закон Украины «О национальных меньшинствах» были оценены положительно, но авторы посоветовали принять дополнительные меры.