СБУ отстранила сотрудника после драки с военным из-за Михаила Круга

Работника департамента военной контрразведки СБУ Дмитрия Сивака отстранили после драки с военнослужащим ВСУ из-за русского шансона, сообщает NV со ссылкой пресс-службу СБУ.

Сивака отстранили от исполнения обязанностей и вывели в распоряжение командира. Подразделения внутренней безопасности СБУ проводят служебное расследование.

В СБУ отметили, что «такое поведение недостойно военного, особенно в то время, когда тысячи добропорядочных и патриотических сотрудников спецслужбы» воюют на фронте.

7 ноября в Виннице на праздновании дня рождения Сивака в ресторане звучал российский шансон, а именно песни Михаила Круга, отмечает «Страна.ua». Участникам праздника сделали замечания другие посетители — гости военного, который также праздновал день рождения в заведении. После этого началась драка, в который участвовали Сивак вместе с отцом. В полиции позже сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.