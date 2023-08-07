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Военная операция на Украине ,  
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МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову

МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинская телеведущая Янина Соколова ( внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), объявлена в розыск в России, следует из базы розыска МВД.

Следственный комитет в августе 2022 года поручил возбудить в отношении Соколовой дело из-за ее призывов «убивать русских людей». Тогда в эфире телеканала NTA телеведущая призвала к «беспощадному уничтожению» россиян по национальному признаку.

Материал дополняется.

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