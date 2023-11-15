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Политика ,  
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Байден заявил о «реальных проблемах» Китая перед встречей с Си

CNN: Байден перед встречей с Си Цзиньпином заявил о реальных проблемах у Китая
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Президент США Джо Байден накануне саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, в рамках которой запланирована его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил, что Китай сталкивается «реальными проблемами», передает CNN.

«Председатель Си является еще одним примером того, как восстанавливается американское лидерство в мире», – приводит телеканал слова американского лидера.

«У них реальные проблемы, ребята», – добавил Байден.

Встреча лидеров США и Китая запланирована на 15 ноября. 

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