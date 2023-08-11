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Экономика ,  
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Байден назвал Китай «бомбой замедленного действия»

Байден заявил об экономических проблемах Китая и назвал его «бомбой замедленного действия»
Рост экономики Китая во втором квартале замедлился до 0,8% после 2,2% в первом, однако в годовом выражении показатель вырос. В июле в КНР впервые за год зафиксировали дефляцию
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Китай из-за своих экономических проблем является «бомбой замедленного действия», заявил президент США Джо Байден, отметив, что Пекин находится в беде из-за слабого роста.

«У них есть некоторые проблемы. Это нехорошо, потому что, когда у плохих людей возникают проблемы, они совершают плохие поступки», — сказал американский лидер (цитата по Reuters).

Байден отметил, что рост экономики Китая замедлился, а количество людей пенсионного возраста превышает число людей трудоспособного.

10 августа Байден подписал указ, который позволит Минфину США запрещать или ограничивать американские инвестиции в Китае в чувствительные технологии. Мера касается в том числе полупроводников, микроэлектроники, квантовых информационных систем и некоторых технологий искусственного интеллекта.

Решение Байдена направлено на то, чтобы американский опыт и капитал не помогали Пекину разрабатывать технологии, которые способны поддержать его военную модернизацию и подорвать национальную безопасность США, объяснили в Белом доме.

ВВП Китая во втором квартале 2023 года вырос на 0,8% по сравнению с первым (тогда рост составлял 2,2%). Этот результат оказался выше ожидаемых аналитиками 0,5%.

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В годовом выражении показатель увеличился на 6,3%, ускорившись после 4,5% в первые три месяца 2023 года, но оказавшись значительно ниже прогнозируемых 7,3%, отмечает агентство. «Данные свидетельствуют о том, что постковидный бум в Китае явно закончился», — считает экономист Кэрол Конг.

По мнению других опрошенных Reuters аналитиков, последние данные повышают риск того, что Пекин не сможет достигнуть своей заявленной цели по росту экономики на уровне 5% по итогам 2023 года.

Как следует из данных государственной статистики, в июле в КНР впервые за год зафиксировано снижение цен (дефляция) на 0,3%. Кроме того, наблюдается снижение объема экспорта ( минус 5% год к году) и импорта (минус 7,6% год к году). У Китая сократился товарооборот с ЕС и США, а также странами АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), но вырос с Россией.

Экономика Китая попала в «нисходящую спираль», пишет Bloomberg. Вместо ожидаемого бума после завершения пандемии COVID-19 экспорт падает, безработица среди молодежи достигла исторического максимума, а дефляция угрожает загнать экономику в стагнацию, указывает агентство.

Оно отмечает, что одной из причин ухудшения экономической ситуации стало снижение цен на недвижимость, что привело к банкротству ряда застройщиков. Кроме того, на ситуацию оказала влияние жесткая политика властей в этой сфере, в том числе ограничение займов для застройщиков.

Как пишет агентство, лидеру КНР Си Цзиньпину для поддержания темпов роста экономики потребуется отменить неблагоприятные для бизнеса меры правительства и свернуть некоторые из своих амбициозных внешнеполитических проектов, в частности инициативу «Один пояс, один путь», направленную на развитие экономического сотрудничества.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Джо Байден Китай Экономика
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