В Кремле отказались считать резонанс дел исключением для помилования
Резонансные уголовные дела не исключают возможности помилования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В ноябре стало известно о помиловании бойца ЧВК «Вагнер» Владислава Канюса, приговоренного ранее к 17 годам колонии строгого режима за убийство 23-летней студентки Веры Пехтелевой, а также бывшего оперуполномоченного УБОП Сергея Хаджикурбанова — он был осужден за организацию убийства журналистки Анны Политковской. Оба участвовали в военных действиях на Украине. Хаджикурбанов подписал контракт с Минобороны.
«Существует определенная практика, которая реализуется, и, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела», — сказал Песков, отвечая на вопрос, нужно ли осужденных по громким делам исключать из процедуры помилования за участие в военных действиях на Украине.
При этом представитель Кремля не стал комментировать сообщения о том, что Канюса освободили не только от отбытия срока наказания, но и от выплаты компенсации родным убитой. «Это не моя прерогатива об этом говорить в деталях, поэтому я не могу ответить на этот ваш вопрос», — пояснил он, отметив, что ему «нечего добавить к тому, что уже было сказано по этому вопросу».
Ранее Песков объяснил помилование Канюса «искуплением кровью» на поле боя. Помилование возможно либо через признание вины осужденным и последующими процедурами, либо через «искупление кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами», заявил он.
Пехтелева была убита в январе 2020 года. Канюс нанес ей 56 ранений, а затем задушил шнуром от утюга. Летом 2022 года Кемеровский областной суд приговорил его к 17 годам лишения свободы. Мужчина вину не признал и сотрудничать со следствием отказался. Также суд назначил условные сроки пятерым полицейским по обвинению в халатности (ч. 2 ст. 293 УК), поскольку они не приехали после вызовов соседей, услышавших крики Пехтелевой.
В июне этого года родители девушки рассказали NGS42.RU, что Канюс мог вступить в ЧВК «Вагнер» и отправиться на Украину в апреле 2023 года. По их словам, к ним попали фотографии с Канюсом, на которых он был в форме в окружении других военных.
8 ноября отец Пехтелевой сообщил NGS42.RU, что прокуратура Ростовской области известила его о помиловании убийцы. Согласно ответу прокуратуры, Канюса помиловали в апреле 2023 года.
Политковскую убили 7 октября 2006 года в подъезде дома в Москве. Заказчик преступления не найден, организатором следователи считают Лом-Али Гайтукаева. В 2014 году его приговорили к пожизненному заключению, в 2017-м он умер в колонии.
Помимо Гайтукаева, в организации и исполнении убийства Политковской виновными признаны его племянники Джабраил, Ибрагим и Рустам Махмудовы, экс-сотрудник УБОП Хаджикурбанов и бывший сотрудник столичного ГУВД, подполковник милиции Дмитрий Павлюченков. Хаджикурбанова приговорили в 2014 году к 20 годам лишения свободы (хотя ранее, в 2009-м, суд присяжных признал его невиновным).
Президент России Владимир Путин в 2019 году говорил, что сделал все для раскрытия убийства Политковской, однако заказчик преступления следствию до сих пор неизвестен.
Адвокат осужденного Алексей Михальчик сообщил РБК, что Хаджикурбанов получил помилование после участия в военных действиях и заключил контракт с Минобороны.
Дети журналистки Вера и Илья Политковские не считают помилование экс-оперуполномоченного УБОП «свидетельством искупления вины и раскаяния убийцы». «Это чудовищный факт несправедливости и произвола, надругательство над памятью человека, убитого за свои убеждения и исполнение профессионального долга», — подчеркнули они.