В Кремле отказались считать резонанс дел исключением для помилования

Громкие дела не исключают возможности помилования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В ноябре стало известно о помиловании осужденного за участие в организации убийства Политковской экс-оперуполномоченного

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Резонансные уголовные дела не исключают возможности помилования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ноябре стало известно о помиловании бойца ЧВК «Вагнер» Владислава Канюса, приговоренного ранее к 17 годам колонии строгого режима за убийство 23-летней студентки Веры Пехтелевой, а также бывшего оперуполномоченного УБОП Сергея Хаджикурбанова — он был осужден за организацию убийства журналистки Анны Политковской. Оба участвовали в военных действиях на Украине. Хаджикурбанов подписал контракт с Минобороны.

«Существует определенная практика, которая реализуется, и, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела», — сказал Песков, отвечая на вопрос, нужно ли осужденных по громким делам исключать из процедуры помилования за участие в военных действиях на Украине.

При этом представитель Кремля не стал комментировать сообщения о том, что Канюса освободили не только от отбытия срока наказания, но и от выплаты компенсации родным убитой. «Это не моя прерогатива об этом говорить в деталях, поэтому я не могу ответить на этот ваш вопрос», — пояснил он, отметив, что ему «нечего добавить к тому, что уже было сказано по этому вопросу».

Ранее Песков объяснил помилование Канюса «искуплением кровью» на поле боя. Помилование возможно либо через признание вины осужденным и последующими процедурами, либо через «искупление кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами», заявил он.